Transseksüel muhtar adayı

29 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere çok az kaldı. Bir aydan biraz fazla. Partiler, belediye başkan adayları ve meclis üyelerini belirledi. Ama belediye meclis üyelerinin belirlenmesiyle ilgili büyük kavgalar yaşandı. Partilerin il yöneticileriyle genel merkezleri birbirine girdi. Bu adayların tespitinde özellikle de CHP'de Mehmet Sevigen etrafından dönen iddialar hiç de yabana atılır gibi değil. Her ne kadar istifa etmiş olsa da...



Yerel seçimlerin bir mahalle boyutu var; muhtar adayları. 29 Mart'ta muhtar seçimleri için de oy kullanacağız. Sabah gazetesi, Haftanın Sohbeti bölümünde Cihangir ile İstiklal Caddesi arasında yer alan Katip Mustafa Çelebi Mahallesi'nin muhtar adayı Belgin Çelik’i ağırladı. Ancak Çelik'in diğer muhtar adaylarından bir farkı var; transseksüel bir kadın. Üstelik tarihi bir mahalle olmasına karşın daha önce bu mahallede bırakın kadın muhtarı hiç kadın aday olmamış. Çok değil 55 yıl önce neredeyse tamamında gayrimüslimlerin yaşadığı bu mahallede Çelik'in kazanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Çünkü tam 30 yıldır burada yaşıyor. "Herkesi tanıyorum. Herkesle dostluğum, arkadaşlığım var" diyen Belgin Çelik, tam insan hakları aktivisti. BM Mülteciler Yüksek Komiserliği'nde ve Uluslararası Af Örgütü'nde çalıştı. Ayrıca eşcinsel sivil toplum girişimi Lambda İstanbul'un kurucularından.



Ne zamandan beri Beyoğlu'nda yaşıyorsunuz?



Artvin doğumluyum. 1979'da İstanbul'a geldim. Beyoğlu'na yerleştim. O günden beri de burada yaşıyorum. Tam 30 yıldır.



Peki, nereden çıktı muhtar olma fikri?



Amargi ve diğer kadın örgütleri yöneticisi arkadaşlardan öneri geldi; "Belgin, muhtar adayı olur musun" diye. Aslında şaşırdım. Durdum bin an. Hiçbir cevap veremedim. Çünkü hiç düşündüğüm bir şey değildi. Birkaç gün düşündükten sonra "Tamam" dedim.



Nesi cazip geldi?



Buranın sorunlarını iyi biliyorum. Sonuçta burada yaşıyorum. Bu mahalle Beyoğlu'nun kalbi. Muhtarlık, belediye başkanlığı ya da meclis üyeliğine nazaran halka çok daha yakın bir pozisyon. İnsanlar bir belediye başkanına, bir milletvekiline her zaman ulaşamazlar ama muhtara ulaşabilirler.



Sizden başka kaç muhtar adayı var?



İki kişi daha var. Birisi mevcut olan, onu daha önce seçilen muhtarın yerine valilik atadı, diğeri yeni bir aday.



İkisi de erkek mi?



Evet. Bizim mahallenin hiç kadın muhtarı olmamış. Hatta bugüne kadar kadın muhtar adayı bile çıkmamış.



Ev veya esnaf ziyaretlerine gidiyor musunuz?



Tabii ki. Hem de sürekli.



Sizi nasıl karşılıyorlar?



Gayet iyi. Zaten herkes beni tanıyor.



Erkek rakiplerinize göre şansınız?



Şansım yüksek. Kazanacağım. Transseksüel bir kadın olarak bu görevi layıkıyla yerine getirebileceğimi düşünüyorum.