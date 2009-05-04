Transseksüel güzel polis oldu

İngiliz ordusunda yüzbaşı olarak görev yaparken cinsiyet değiştirmeye karar verdi. Ordudan atıldı. Şov dünyasına girdi. İskoçya güzeli seçildi. Jam Hamilton şimdi de ilk transseksüel polis oldu.



NATO kapsamında Bosna, Irak ve Afganistan'da yüzbaşı rütbesiyle paraşütçü görev yaptıktan sonra cinsiyet değiştirmeye karar veren İngiliz Jan Hamilton cinsiyetinin yanısıra kariyerini de son birkaç yılda defalarca değiştirerek İngiliz basınında manşetlerden düşmüyor. Orduda oldukça maço bir asker olarak tanınmasına rağmen bundan iki yıl önce cinsiyet değiştirme kararı alan Hamilton ardından ordudan atıldı.



İngiliz televizyon kanalı Channel 4 belgeselini çekti. Gazetelere verdiği röportajlardan 400 bin dolar kazandı. Ardından İskoçya'nın ilk transseksüel güzeli seçildi. Miss Scotland olarak ülkesini Tayland'da temsil etti. Şimdi de İskoçya'da polis olmak için başvurusu kabul edildi. Avrupa'nın ilk transseksüel polisi olarak göreve başladı.

