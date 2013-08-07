'Translara yaşama şansı vermiyorlar'



Trans Gaye, İstanbul'daki evinde öldürüldü. Son bir ayda öldürülen trans sayısı 5'e çıktı. Gaye'nin komşusu Sıla, "Çember her gün daralıyor. Toplumda ne iş yaparsanız yapın trans olarak yaşama şansınız yok" dedi.

Son bir ayda İstanbul , Kuşadası, Aydın ve Antalya’da 5 trans öldürüldü. Geçen hafta Aynalıçeşme’deki evinde öldürülen trans Gaye’nin komşusu Sıla ve ev arkadaşı Senem, trans olarak yaşamanın sıkıntılarını Radikal'den Ayça Örer'e anlattı. Sıla, “Toplumda ne iş yaparsanız yapın trans olarak yaşama şansınız yok” diyor. Gaye’nin öldürülmeden önce çiçekçilik yaparak hayatını kazanmaya başladığını anlatan Sıla, “Farklı bir iş yapması yetmedi, yine de öldürüldü” dedi.

Alman Dili ve Edebiyatı mezunu olan Sıla ve ev arkadaşı muhasebeci Senem, Gaye’nin öldürülmesiyle beraber yaşadıkları korkuyu “Sanki bir çember var, her geçen gün daralıyor” sözleriyle anlattı. Yakın zamanda bir apartman boşluğunda dövülen, kaburgaları ezilen ama şikâyetçi olmayan Sıla, “Gaye’nin ölümüyle beraber korkum daha da arttı.

Altımda eşofmanla bakkaldan ekmekle süt almış dönüyordum. Bir anda ağzım burnum birbirine girdi. O gün o kadar dayakla kurtulduğuma şükrettim” dedi. Özellikle ramazanda bu tedirginliği daha da fazla yaşadıklarını anlatan Senem ise şunları dile getirdi: “Şiddetin de dozu giderek artıyor. Sokakta yabancılayan bakışlar azalacakken artıyor. Bir farkındalık oluştuğunu düşünüyoruz ama bunu yaşantımızda hissedemiyoruz. Ülker Sokak’tan sürülerek atıldık, Bayram Sokak’tan atıldık, Tarlabaşı’ndan atılıyoruz. Gidecek yerimiz kalmadıkça, uzaklaşıyoruz. Uzaklaştıkça evlerden çıkamaz hale geldik. Seks işçiliği yapmak istemeyen bir transın hayat hakkı yok.” Yaşadıkları evler kentsel dönüşüm kapsamında değer kazandıkça tehditlerin arttığını anlatan Sıla ve Senem, şimdilik Şişli’ye taşınmayı düşünüyor.

İş bulamıyoruz

Sıla şimdiye kadar üç işte çalışmış, çevirdiği beş kitap var. Kaos GL ve Kırmızı Şemsiye’nin haklarını savunmada onlara yardımcı olduğunu söyleyen Sıla, buna rağmen iş sorununun aşılamadığını anlatıyor: “Çok iyi düzeyde Almanca biliyorum ama kullanamıyorum. Evden çalışabileceğim kadar çalıştım ama çeviriyle geçinmek imkânsız...”