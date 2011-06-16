Translar ‘özgürlükleri’ için yürüyecek

Hülya Karabağlı

T24/ Ankara

Lezbiyen, gey, biseksüel, travesti, transseksüel (LGBTT)’ler, yaşam hakkı, özgürlük, ayrımcılık, kin ve nefrete karşı bu yıl ikincisini düzenledikleri “Trans Onur Yürüyüşü”nü 19 Haziran Pazar günü Taksim’de gerçekleştirecek. “Trans Kimlikler Hastalık Değildir” sloganı çerçevesinde “Trans Onur Haftası” etkinlikleri düzenlenecek.

ANAYASA’YA ‘CİNSEL YÖNELİM’ İBARESİ

LGBTT’liler, günlük hayatlarında her türlü şiddet, ayrımcılık, transfobi ile karşılaşıyor. Cinayetlere kurban gidiyor. En basit ihtiyaçlarını karşılamada güçlük yaşıyor. Trans bireyler, hastane sürecinde zorunlu terapinin seçenek olmasını, pembe mavi kimliklerin kaldırılmasını, Anayasa’nın ‘ayrımcılık’la ilgili 10. maddesinde ‘Cinsel Yönelim’ ve ‘Cinsel kimlik’ ibarelerinin eklenmesini talep ediyor. “Seks işçiliği tek seçenek olmasın” diyen LGBTT, çalışma hayatında yer almak istiyor.

Trans Manifestosu şöyle:

İKİNCİ SINIF DEĞİLİZ: Trans olmak doğal ve insanların birbirlerinden farklı olduklarını gösteren mükemmel bir durumdur. Bizler yaşadığımız sorunlar dışında birbirimizden farklıyız. Trans kadın ve erkekler herkesle, her şartta, her zaman eşittir. Bize ikinci sınıf vatandaş gibi davranılmasına izin vermeyeceğiz.

TRANS OLDUĞUMUZ İÇİN UTANMAYACAĞIZ: Trans olduğumuz için utanmayacağız. Cinsiyetimizin, cinsiyet kimliğimizin ve cinsel yönelimimizin bizi tanımlamasına izin vermeyeceğiz.Herkesin kendisini kendisi gibi hissettiği cinsel kimliğine saygı duyacağız.

CİNSEL YÖNELİMİMİZİ AÇIKLAMAK ZORUNDA DEĞİLİZ: Cinsiyet kimliğimizi ve cinsel yönelimimizi gizlemeye ve bizi saklamaya çalışan ideolojilerle karşı duracağız.Cinsiyet kimliğimizin ve cinsel yönelimimizin ve bize rağmen ifşa edilmesine izin vermeyeceğiz. Cinsel kimliğimizi, yönelimimizi açıklamak ve bu durumu tolore etmek zorunda değiliz.

TRANSFOBİK TAVIRLARA İZİN YOK: Feminen, maskülen, çift cinsiyetli ya da cinsiyetsiz ve/veya daha farklı olabiliriz ve bundan asla vazgeçmeyeceğiz.

*. Sağlık ve sosyal hizmetlere erişimde cinsiyetçi, transfobik ve homofobik tavırlara izin vermeyeceğiz.

BARINMA ENGELLERİNİ KALDIRACAĞIZ: Barınma haklarımızın önündeki engelleri kaldırmak için çalışacağız. Ev tutma ve yurtlarda yaşanan sorunlar da trans arkadaşlarımızla dayanışarak transfobik ayrımcılığı görünür kılacağız. Trans bireylerin belirli sokaklara çalıştırılmasına ve burada yaşamaya zorlanmasına karşı çıkıyoruz ve çıkacağız. Gettolar değil kentin tamamını istiyoruz.



