Transit bölge işkencesi: 8 aydır ışığı sürekli açık odadan çıkartılmadan yaşıyor

GÖKÇER TAHİNCİOĞLU

Boko Haram tehdidi nedeniyle geldiği Türkiye’den sınır dışı edilmek üzereyken havalimanında "Geri gönderilirsem ailemi, arkadaşlarımı öldüren Boko Haram beni de öldürecek. Gönderilirsem öleceğim" açıklamasını yapan, bunun üzerine sığınma başvurusu alınan Nijerya vatandaşı O.B.N., tam 8 aydır transit bölgede, ışığı sürekli açık bir odada tutuluyor.

Transit bölgeden çıkışına izin verilmeyen, yemek olarak sadece sandviç verilen O.B.N., oda arkadaşının saldırısı nedeniyle yaralanınca, hastaneye götürüldü ancak işlem yapılmadan geri getirilerek aynı odaya konuldu. Avukat Duygu İnegöllü, O.B.N.’nin transit bölgeden çıkışına izin verilmesi gerektiğini söyledi.

Nijerya vatandaşı O.B.N, geçtiğimiz Nisan ayında, ülkesi Nijerya'nın kuzeyinde yaşanan çatışmalı durum nedeniyle kaçarak İstanbul’a geldi. İstanbul Havaalanı’na indikten sonra sığınma talebinde bulunan O.B.N’nin başvurusu kabul edilmedi.



Geri gönderilmek üzere transit bölgeye alınan O.B.N.’nin avukatları ile görüşmesine de izin verilmedi. O.B.N., bütün çabalarının ardından, transit bölgeye alındıktan 8 saat sonra, ülkesine gönderilmesine kısa süre kala avukatlarıyla görüşebildi. Bir video ile ülkesine gönderilmesi durumunda öldürüleceğini anlatan O.B.N, "Birçok olanağımı kaybettim, ailemi akrabalarımı, arkadaşlarımı kaybettim. Onlar herkesi öldürdüler. Beni defalarca tehdit ettiler. Beni öldürmek istiyorlar. Evimi, işimi her şeyi aldılar. Nijerya’ya geri dönmek istemiyorum, Boko Haram beni de öldürecek. Gönderilirsem öleceğim" dedi.

8 aydır aynı odada

Bu girişimlerin ardından O.B.N.’nin sığınma başvurusu alındı. Ancak bu kez de transit bölgeden çıkmasına izin verilmedi. Başvuru sonuçlanana kadar burada kalması gerektiği belirtilen O.B.N., tam 8 aydır, ışığı hiç söndürülmeyen, transit bölgedeki bir odada kalıyor.

Avukat İnegöllü’nün verdiği bilgiye göre yemek olarak sadece sandviç verilen O.B.N., 8 aydır nadiren odasından çıkabildi. Transit bölgenin dışına ise hiç çıkamadı.

Hastaneden odaya

Geçtiğimiz günlerde oda arkadaşının saldırısına uğrayan ve fenalaşan O.B.N., avukatının temasları sonunda geçici izinle 1 günlüğüne hastaneye götürüldü. Ancak genel muayene dışında işlem yapılmadan yeniden transit bölgeye getirildi.



Saldırıya uğradığı odaya yeniden konulan O.N.B., endişeli olduğunu ve yeniden saldırıya uğramaktan korktuğunu bildirdi.

Avukat İnegöllü, O.N.B.’ye, başvurusu sonuçlanana kadar transit bölgeden çıkma izni verilmesi gerektiğini belirterek, "Karayolu ile ya da kaçak yollardan Türkiye’ye gelse burada tutulmayacaktı. Bu nedenle birçok insan kaçak yolları tercih ediyor. O.N.B.’nin transit bölgeden çıkartılarak Türkiye’ye girişine izin verilmesi gerekiyor" dedi.

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