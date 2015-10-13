Sığınmacılar için "transit bölge"

Bavyera eyaleti başbakanı Horst Seehofer, Alman Hrıstiyan Birlik partilerinin (CDU ve CSU) iltica

hakkı kazanma şansı olmayan sığınmacıları elemek için sınırda transit bölgeler oluşturulması

konusunda anlaştığını bildirdi.

Seehoer, iki parti, Bavyera hükümeti ve federal hükümet tarafından somut bir plan hazırlanacağını

kaydetti.

Ancak koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti, bu konuda güçlü çekinceleri olduğunu duyurdu.

Muhalefetten tepki

Muhalefetteki Sol Parti ve Yeşiller Partisi de Almanya’nın dış sınırlarında transit bölgeler

oluşturulması fikrine karşı çıkıyor.

Yeşiller Partisi Eş Başkanı Simone Peter, “Hrıstiyan Birliklerin iltica başvurularını ülke sınırları

dışında insandan arındırılmış bölgede gerçekleştirme planları, CDU ve CSU'nun mülteci

politikasında yeni bir dip noktaya işaret ediyor” dedi.

Peter, bunun hukuk devleti temel ilkelerine de karşı olduğu eleştirisinde bulundu.

Sol Parti iç politika uzmanı Ulla Jelpke ise söz konusu transit bölgelerin insani ve anayasal açıdan

düşündürücü olduğunu söyledi.

Almanya, oldukça liberal iltica hukuku ve sağladığı avantajlarla iltica arayan sığınmacıların

yaşamak

istediği ülkelerin başında geliyor.

