Sığınmacılar için "transit bölge"

Bavyera eyaleti başbakanı Horst Seehofer, Alman Hrıstiyan Birlik partilerinin (CDU ve CSU) iltica
hakkı kazanma şansı olmayan sığınmacıları elemek için sınırda transit bölgeler oluşturulması
konusunda anlaştığını bildirdi.
Seehoer, iki parti, Bavyera hükümeti ve federal hükümet tarafından somut bir plan hazırlanacağını
kaydetti.
Ancak koalisyon ortağı Sosyal Demokrat Parti, bu konuda güçlü çekinceleri olduğunu duyurdu.
Muhalefetten tepki
Muhalefetteki Sol Parti ve Yeşiller Partisi de Almanya’nın dış sınırlarında transit bölgeler
oluşturulması fikrine karşı çıkıyor.
Yeşiller Partisi Eş Başkanı Simone Peter, “Hrıstiyan Birliklerin iltica başvurularını ülke sınırları
dışında insandan arındırılmış bölgede gerçekleştirme planları, CDU ve CSU'nun mülteci
politikasında yeni bir dip noktaya işaret ediyor” dedi.
Peter, bunun hukuk devleti temel ilkelerine de karşı olduğu eleştirisinde bulundu.
Sol Parti iç politika uzmanı Ulla Jelpke ise söz konusu transit bölgelerin insani ve anayasal açıdan
düşündürücü olduğunu söyledi.
Almanya, oldukça liberal iltica hukuku ve sağladığı avantajlarla iltica arayan sığınmacıların
yaşamak
istediği ülkelerin başında geliyor.