-TRANSFORMERS YENİ MACERASIYLA YARIN VİZYONDA İSTANBUL (A.A) - 28.06.2011 - Bilim kurgu ve macera sahneleriyle sinemaseverlerin ilgisini çeken ''Transformers: Ay'ın Karanlık Yüzü (Transformers: Dark of the Moon)'' filmi, yarın vizyona girecek. Tüm dünya sinemalarında aynı anda gösterime girecek filmi, Michael Bay'ın yönetiyor. Shia LaBeouf, John Turturro, Josh Duhamel ile Tyrese Gibson'ın oynadığı filmde, dünyanın geçmişine ait gizemli bir olayın, büyük bir savaşa yol açması ve ''transformer''ların insanları kurtaramayacak duruma gelmesi anlatılıyor.