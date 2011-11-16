Transfobik Nefretle Mücadele Konferansı Ankara'da

T24 - Pembe Hayat’ın düzenlediği Transfobik Nefretle Mücadele Konferansı 18-19 Kasım’da Ankara Best Otel’de gerçekleşecek.



Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği’nin bu sene 4.sünü düzenlediği Transfobik Nefretle Mücadele Konferansı 18-19 Kasım 2011 tarihlerinde Ankara Best Otel’de gerçekleşecek. “Bize Bir Yasa Lazım” üst başlığı ile düzenlenen konferansa Türkiye dışı ve Türkiye içinden bir çok insan hakları savunucusu, hukukçu, gazeteci katılacak.





Konferansın programı şöyle:



18 Kasım 2011



• 12.30 – 13.00

Açılış: “Nefrete Karşı Birlikteyiz…”



Buse Kılıçkaya, Pembe Hayat Derneği Başkanı - “Nefret Suçu, İnsanlık Suçudur!”



Murat Çekiç, Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Direktörü - “Ne Hastalık, Ne Suç…”



Aykan Erdemir, CHP Bursa Milletvekili - “Bize Bir Nefret Suçları Yasası Lazım”



• 13.15 – 15.15

Trans Bireylere Yönelik Şiddet ve Yasal Talepler



BİLGİ: “Trans Bireylere Yönelik Şiddet ve Yasal Talepler” Paneli, Türkiye’de 2011 yılı içerisinde Pembe Hayat Derneği’nin yerel trans örgütlenmeleri üzerinden edindiği bilgiler, medya takibi ve nefret suçları ve/veya nefret söylemi mağduru trans bireylerle yüz yüze yapılan görüşmeler ile raporladığı transfobik nefret suçu ve nefret söylemi örneklerine odaklanıyor. Ayrıca, yaşanan nefret suçları olayları sonrasında trans bireylerin adalete erişimi, adalet mekanizmasının kullanımı sürecinde yaşanan ayrımcı/önyargılı tutum ve de ilgili ulusal ve uluslararası mevzuat konusunda Hükümet’in sorumlulukları konusunda bilgi sunuyor.



Moderatör: Av. Sinem Hun – Pembe Hayat Derneği



Kemal Ördek, Pembe Hayat Derneği Genel Sekreteri - “2011 Yılında Türkiye’de Transfobik Nefret Suçları: Nefret Operasyonları Devam Ediyor”



Deniz Solmaz, Siyah Pembe Üçgen İzmir LGBTT Derneği Aktivisti - “İzmir’de Trans Bireyleri Çevreleyen Şiddet”



Av. Vildan Yirmibeşoğlu, KA-DER Genel Sekreteri - “Trans Bireyleri Hedef Alan Şiddet, Yasal Ve Fiili Koruma Konusundaki Olanaklar ve Yetersizlikler”





• 15.30 – 17.30



Medyadaki Transfobik Nefret Söylemi ve Mücadele Yöntemleri



BİLGİ: “Medyadaki Transfobik Nefret Söylemi ve Mücadele Yöntemleri” Paneli, Türkiye medyasına hakim ötekileştirici ve nefreti körükleyen dili tartışırken, 2011 yılı içerisinde yerel ve ulusal medyada trans bireyleri konu alan ve trans bireylere yönelik her türlü hak ihlalini meşrulaştıran haber örneklerini gözler önüne seriyor. İngiltere’de medyanın trans bireylere yönelik habercilik anlayışına da vurgu yapacak olan panel, aynı ülkede transfobik dil ve içeriğe sahip haber örnekleri sonrasında trans toplumunun nasıl bir strateji ile buna karşı mücadele yürüttüğü konusunda bilgi sunacak.



Moderatör: Göksun Yazıcı, Express Dergisi



Prof. Yasemin İnceoğlu, Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi - Medyada Ötekileştirme ve Nefretin Dili”



Barış Sulu, Kaos GL Derneği - “2011 Yılında Ulusal Medyada Trans Bireyleri Hedef Alan Nefret Söylemi Örnekleri”



Paris Scarlet Lees, İngiltere Trans Medya Takip Merkezi - “İngiltere Medyasında Görülen Nefret Söylemi Örneklerine Karşı Trans Medya Takip Merkezi’nin Kullandığı Stratejiler”





• 19.00 – 21.00 Kokteyl



19 Kasım 2011



• 13.00 – 15.00

Avrupa’da Cinsiyet Kimliği Temelli Nefret Suçlarına Karşı Yasal Kazanımlar ve Mücadele Stratejileri



BİLGİ: “Avrupa’da Cinsiyet Kimliği Temelli Nefret Suçlarına Karşı Yasal Kazanımlar ve Mücadele Stratejileri” Paneli, Avrupa ülkelerinde trans hassasiyetlerini içeren nefret suçları mevzuatları oluşturma yolunda kendi hükümetlerine yönelik savunuculuk ve lobicilik çalışmaları yapan insan hakları savunucularını bir araya getiriyor. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı ile Transgender Europe, Avrupa genelinde transfobik nefret suçları ve nefret söylemi konusunda yaptıkları raporlama ve savunuculuk faaliyetlerinden bahsederken, Hırvatistan ve İskoçya’daki trans bireyleri de dahil eden nefret suçları mevzuatlarının oluşturulması sürecinde takip edilen yöntemler sürecin özneleri tarafından tartışılacak.





Moderatör: Kemal Ördek, Pembe Hayat Derneği Genel Sekreteri





Mathilde Fruncillo, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Demokratik Kurumlar ve İnsan Hakları Ofisi Danışmanı - “AGİT’in Nefret Suçları Raporları Üzerinden Avrupa’da Transfobik Nefret Örnekleri”





Richard Köhler, Transgender Europe Eş Başkanı - “Avrupa’da Transfobik Şiddet ve Transgender-Europe’un Yasal Korumaya Yönelik Uluslararası Savunuculuk Çalışmaları”





James Morton, İskoçya Transgender Birliği Koordinatörü - “İskoç Nefret Suçları Mevzuatı ve Trans Bireylerin Yasal Kazanımları”





Sanja Juras, ILGA-Europe Yönetim Kurulu Üyesi / Lezbiyen Grup Kontra Kurucusu, Hırvatistan

“Hırvatistan’da Transfobik Nefret Suçları ile Hırvat Hükümeti ve Meclisi Nezdinde İlgili Mevzuat için Yürütülen Çalışmalar”







• 15.15 – 17.15

Politikacılar Transfobik Nefrete Karşı Ne Yapıyor?





BİLGİ: “Politikacılar Transfobik Nefret Karşı Ne Yapıyor?” Paneli, Türkiye ve yurtdışından milletvekillerini bir araya getiriyor. Panelde, Türkiyeli milletvekillerinin, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının belli bir süredir nefret suçları mevzuatının oluşturulması yönünde dile getirdiği talepler konusunda ne gibi çalışmalar yaptığı tartışılacak. Aynı zamanda, geçtiğimiz haftalarda Berlin Eyalet Meclisi’ne Die Linke (Sol Parti)’ den seçilen Türkiye kökenli eşcinsel milletvekili Hakan Taş ile yine geçtiğimiz haftalarda Polonya’da seçilen ve şu an görevde olan dünyadaki tek transeksüel milletvekili Anna Grodzka kendi ülkelerinde nefret suçları konusunda yaptıkları çalışmaları katılımcılarla paylaşacaklar.





Moderatör: Feray Salman, İnsan Hakları Ortak Platformu Genel Koordinatörü



Aylin Nazlıaka, CHP Ankara Milletvekili



Sebahat Tuncel, BDP İstanbul Milletvekili



Hakan Taş, Berlin Eyalet Meclisi Milletvekili - Sol Parti (Die Linke)



Anna Grodzka, Polonya Milletvekili - Palikot Hareketi Partisi







