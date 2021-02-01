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Spor

Transferin son saatlerinde Beşiktaş'tan stoper hamlesi

01 Şubat 2021 08:33

Ara transfer döneminin bitmesine saatler kala Beşiktaş, stoper hamlesi yapmaya hazırlanıyor. Yönetim Tim Jedvaj'ı kiralamaya çalışıyor.

Siyah-Beyazlı Yönetim, Almanya Bundesliga ekiplerinden Leverkusen forması giyen Tin Jedvaj’ı kiralamak için çalışma başlattı. 25 yaşındaki Hırvat stoper için kulübüne kiralama önerisinde bulunan yönetimin, bu transferi de tamamlaması bekleniyor. Hırvatistan milli takımında Vida’yla beraber birlikte forma giyen Jedvaj, savunma hattında çok yönlü bir oyuncu olmasıyla tanınıyor.

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