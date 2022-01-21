Transferi gündem olan Tony Watt: Parayı seçseydim Türkiye’ye giderdim

İskoçya Premier Lig'de Motherwell'den Dundee United'a transfer olan Tony Watt, hakkında yapılan eleştirilere yanıt verdi. Transferi gündem yaratan Watt, 'Parayı seçseydim Türkiye'ye veya Dubai'ye giderdim" dedi.

Ara transfer döneminde İskoçya Premier Lig'de Motherwell’den Dundee United’a transfer olan Tony Watt, paranın peşinden gittiği yönündeki eleştirilere çarpıcı bir yanıt verdi.

Ligin en golcü oyuncusu konumundaki 28 yaşındaki İskoç forvet, daha önce yaptığı açıklamada Motherwell’de kendisini evinde hissettiğini söylemiş ve kulübüyle yeni bir sözleşme imzalayabileceğini belirtmişti. Ancak, yıldız futbolcunun ülkenin Doğu’sundaki Dundee United’a transferi tartışmaları da beraberinde getirdi.

Daha fazla para kazanmak için Dundee’nin teklifini kabul ettiği iddialarına yanıt veren tecrübeli forvet, sadece parayla ilgilenseydi Türkiye veya Dubai’ye gitmeyi tercih edeceğini söyledi.

“Bu kulübe sportif nedenlerle katıldım” diyen Watt şu ifadeleri kullandı:

“İnsanlar parayı seçtiğimi düşünüyor. Öyle olsaydı, İngiltere’de, Dubai’de ya da bana teklifte bulunan başka bir yerde olurdum. Sezon başında Dubai’ye gitmek için bir teklif aldım. Ocak ayının ilk haftasında Türkiye’nin en üst liginden biri beni aradı ama gönlüm buraya transfer olmaktan yanaydı.”

Parayı seçmekle suçlandı

Watt’ın, ligde Motherwell’den 6 puan geride bulunan ve şampiyonluk mücadelesi için ilk 6’ya girme konusunda daha dezavantajlı konumdaki Dundee United’a transfer olması kamuoyunda şaşırtıcı bir gelişme olarak görüldü. Ligde 25 puanla 7. sırada yer alan Dundee United, oynadığı son 11 maçın 8’ini kaybetti, 1’ini kazandı ve 1 kez de berabere kaldı.

Celtic altyapısında yetişen Watt, Standard Liege, Charlton Athletic, Blackburn, Cardiff, CSKA Sofia ve St. Johnstone gibi takımlarda forma giydi. Son olarak 2020’de Motherwell’e transfer olan Watt, iki sezonda 70 maçta 19 gol atıp 11 asist yaptı. İskoç forvet, bu sezon oynadığı 25 maçta ise 10 gol-2 asistlik performans sergiledi.