Transferde sorun Stoke City değil, Badou Ndiaye

Galatasaray'ın Muğdat Çelik ve Henry Onyekuru'nun ardından kadrosuna katmak istediği Badou Ndiaye'nin yıllık ücret konusunda problem çıkardığı öğrenildi.

Şampiyonlar Ligi için iyi bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, transfer çlaışmalarını sürdürüyor.

Milliyet'in haberine göre; Sarı-Kırmızılı ekip devre arasında 16 milyon euro bonservis bedeli karşılığında sattığı Ndiaye'yi kiralamak için Stoke City ile anlaştı ama bu kez Senegalli oyuncu sorun çıkardı.

28 yaşındaki başarılı futbolcu garanti ücret olarak 3.5 milyon eurodan aşağı inmeyeceğini belirtirken, maç başı ve başarı bonusları istediğini de bildirdi. Ndiaye'nin yıllık maliyetinin böylece 4.5 milyon euroya yakın olacağı ifade edildi.

''En doğru kulüp''

Galatasaraylı yetkililerin ise oyuncuyu ikna etmek için Şampiyonlar Ligi kozunu ortaya koyarak, "Takımın Premier Lig'den düştü. Hayalinin peşinde koşarak bu lige gitmiştin ama olmadı. Şimdi seni Premier Lig'den isteyen takımlar da yine düşmemeye oynuyor. Bu kulüpler senin futbol yapına da uygun değil. Oysa Galatasaray her zaman hücumu düşünür ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek. Belki burada biraz daha az kazanırsın ama kendini göstermek için en doğru kulüp Galatasaray" dedikleri belirtildi. Yönetimin bu sözlerine rağmen taraflar arasındaki pürüzler giderilemedi.

Galatasaray, Badou Ndiaye'nin talep ettiği yıllık ücret ve başarı bonuslarında indirim yapmaması halinde transferi askıya alacak ve orta sahaya takviye konusunda alternatif oyunculara yönelecek.

Öte yandan Ndiaye için şu ana kadar başka kulüplerden ciddi bir talip çıkmadığı ve Galatasaray'ın bu transferde gün geçtikçe elinin güçlendiği öğrenildi.

17 maça çıktı

Galatasaray formasıyla 17 maça çıkan Badou Ndiaye, 1 gol, 3 asistle oynadı. Senegalli futbolcu Stoke City'de ise 13 karşılaşmada forma giydi, 2 gol ve 1 asiste imzasını attı.