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Spor

Transferde ilk hedef Ghezzal

Sergen Yalçın, Süper Lig’de çıktığı 30 maçta 7 gol, 17 asiste imza atan Ghezzal’ın mutlaka kadroda tutulmasını istiyor

13 Mayıs 2021 08:32

Beşiktaş Yönetimi’nin sezon bittikten hemen sonra transferdeki ilk hedefi Rachid Ghezzal olacak.

Siyah-beyazlılar, Leicester City ile 1 senelik sözleşmesi kalan 29 yaşındaki Cezayirli yıldız için kısa süre içinde İngiliz ekibine resmi teklif yapacak. İlk teklifin 3-4 milyon euro düzeyinde olacağı ifade edildi.

Teknik Direktör Sergen Yalçın, Süper Lig’de çıktığı 30 maçta 7 gol, 17 asiste imza atan Ghezzal’ın mutlaka kadroda tutulmasını istiyor.

Kartal’da adeta yeniden doğan yetenekli futbolcu da kariyerine siyah-beyazlı forma altında devam etmenin hesaplarını yapıyor. Beşiktaş Yönetimi, Ghezzal’ın yanı sıra Rosier için de somut adımlar atacak. Fransız sağ bekin ilk planda bir yıl daha kiralanması planlanıyor.

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