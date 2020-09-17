Transferde 97 yıl boyunca toplam 1 milyon 950 bin Euro harcayan Zorya, Allahyar'ı 1.5 milyon Euro'ya kiraladı!

Fenerbahçe, geçen sezon kadrosuna dahil ettiği Allahyar Sayyadmanesh için Ukrayna temsilcisi Zorya Lugansk ile anlaşma sağladı. Kulüp tarihi boyunca transfere 1 milyon 950 bin Euro harcayan Zorya'nın geçen sezon İstanbulspor'a kiralık olarak gönderilen genç golcü için 1.5 milyon Euro kiralama bedeli ödeyeceği öğrenilirken, oyuncunun opsiyonlu satış bedeli de 3.5 milyon Euro belirlendi.

Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı ve İstanbulspor'a kiralık olarak gönderdiği Allahyar, bu kez Ukrayna Ligi'nin yolunu tutuyor.

Sarı-lacivertli yönetim, oyuncuyu kiralamak isteyen Zorya Lugansk ile anlaşma sağladı. 19 yaşındaki golcü için 1,5 milyon euro kiralama bedeli alınacak. Zorya Lugansk, sezon sonunda Allahyar'ı satın almak isterse 3,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Allahyar, Fenerbahçe'de şimdiye kadar 3 maçta 96 dakika forma giyerken, İstanbulspor'da da 11 maça çıktı ve 1 gol attı.

Zorya Lugansk, transfermarkt verilerine göre, kulüp tarihi boyunca, transfere sadece 1 milyon 950 bin Euro harcadı.

Allahyar, transferi gerçekleştiği takdirde kulüp tarihinin gelmiş geçmiş en pahalı oyuncusu olacak.