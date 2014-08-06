Transfer teklifinde ısrarcı olan İstanbul takımı Sabri'den cevap bekliyor

Galatasaray’ın kadro dışı bıraktığı "Reis" lakaplı eski kaptanı Sabri Sarıoğlu'na Kasımpaşaspor talip oldu. Prandelli’nin son kararını bekleyen Sabri ise gelen hiç bir teklife geri dönüş yapmadı ama Kasımpaşa ısrarcı.

11 Temmuz’da kadro dışı kalan ve çalışmalarını A2 ile sürdüren eski Galatasaray kaptanına en ciddi teklif Kasımpaşa’dan geldi. Sağ beke tecrübeli bir isim arayan Paşa, Sabri’ye “Senin gibi bir futbolcuya ihtiyacımız var. Kadromuzda seni görmek istiyoruz” diyerek, teklifte bulundu. Kasımpaşa, Sabri’nin Galatasaray’dan aldığı yıllık 1.2 milyon dolara yakın bir ücret önerdi.

Hiçbir kulüple görüşmüyor

Galatasaray’daki kaderinin netlik kazanması ve geleceği hakkında kendisine son bir resmi açıklama yapılmasını bekleyen Sabri, Prandelli’nin yeniden takıma alma ümidi ile tüm gelen teklifleri yanıtsız bıraktı. Tecrübeli ismin Paşa’nın dışında Süper Lig’den 4, PTT 1. Lig ve yur dışından da bir teklif aldığı öğrenildi. Sabri, Galatasaray ile yollarının kesin ayrılması halinde bu teklifler içinden Kasımpaşa’yı seçmesi bekleniyor. Paşa, Sabri’ye düşünmesi için 12 Ağustos’a kadar süre verdi.

Başka forma giymedi

2002-03 sezonunda profesyonel olan Sabri Sarıoğlu, Galatasaray’dan başka bir takımda forma giymedi. Bir çok hoca ile çalışan Sabri, Prandelli’nin makasına takıldı.