Transfer sihirbazı Campos sahnede; işte Galatasaray'ın 70 milyon euroluk planı!

Galatasaray’ın danışmanlık için anlaştığı Portekizli futbol adamı, görevine hızlı başladı. Pena, Gomis ve Pulgar’ın transferi sonrası kadroda yer açması gereken Galatasaray'ın imdadına Luis Campos yetişti. Asıl hedef sezon sonunda 70 milyon euro kazanmak.

Pena, Gomis ve Pulgar’ın transferi sonrası kadroda yer açması gereken Galatasaray'ın imdadına Luis Campos yetişti. Portekizli futbol adamı, Luyindama’yı Al Taawon’a önerirken; transfer tüm maliyeti, Suudi ekibi tarafından karşılanacak şekilde tamamlandı. Sözleşmeye 3 milyon euroluk satın alma opsiyonu da konuldu.

Hürriyet gazetesinden Ali Naci Küçük'ün haberine göre, Luis Campos ile el sıkışan ve dünyaca ünlü Portekizli futbol adamı ile çalışmaya başlayan Galatasaray’da yönetimin attığı bu adım, kısa sürede etkisini göstermeye başladı. Christian Luyindama’nın Al Taawon Kulübü’ne gidişi ve Pulgar’ın transferinde kilit rol oynayan Luis Campos’tan, sarı-kırmızılıların beklentisi ise çok daha yüksek. Galatasaray, dünya futbolunda ses getiren transferlere imza atan, görev yaptığı dönemde Monaco ve Lille’e yüz milyonlarca euro kazandıran Campos ile sezon sonunda daha büyük bir operasyona hazırlanıyor.

Portekizli ismin hamleleri ve Galatasaray’ın Campos planı

Inaki Pena, Bafetimbi Gomis ve Erick Pulgar’ı kadrosuna katan ve yabancı kontenjanı dolu olduğu için kadroda acilen yer açması gereken Sarı Kırmızılıların imdadına Luis Campos yetişti. Gözden çıkarılan Christian Luyindama için Antwerp ve Porto devreye girse de bu iki kulübe de transferi Galatasaray’ın göz ettiği menfaatler çerçevesinde gerçekleşmedi. Ayrılık yılan hikayesine dönerken Luyindama da kendisini bedelsiz dahi göndermeye hazır olan Galatasaray’dan, ligin 2. yarısındaki hak edişlerinin bir kısmını talep etti.

Vatandaşı Jose Gomes’e önerdi, ayrılık gerçekleşti

Bu noktada devreye sarı-kırmızılıların danışmanı Luis Campos girdi. Ünlü futbol adamı, Suudi Arabistan ekibi Al Taawon’un teknik direktörü Jose Gomes ile görüştü. Vatandaşı olan Portekizli teknik adama Christian Luyindama’yı önerdi. Ve kısa sürede tecrübeli stoper, Al Taawon’a kiralanırken, Demokratik Kongolu futbolcunun da tüm maliyeti ve hakları Suudi Arabistan ekibi tarafından karşılanacak şekilde anlaşmaya varıldı. Aynı zamanda bedelsiz olarak kiralanan Luyindama için sözleşmeye 3 milyon euroluk satın alma opsiyonu maddesi konulduğu öğrenildi.

Şilili ön libero Erick Pulgar’ın transferinde de başrol oynadı

Uzun süredir ön libero takviyesi adına mesai harcayan Galatasaray, Arsenal’de forma giyen Mohamed Elneny ile temasa geçti. Ancak Mısırlı futbolcu yeniden Türkiye’ye dönebilmek için Sarı-Kırmızılılar'dan yıllık 3 milyon Euro talep etti. Bu maliyeti yüksek bulan Galatasaray’a, Luis Campos, Erick Pulgar’ı önerdi. Şilili ön libero için devreye girildi. İtalya Serie A’da 6 sezonda 188 karşılaşmaya çıkan Pulgar, Fiorentina’dan satın alma opsiyonuyla bedelsiz olarak kiralandı. Pulgar’ın da yarın Türkiye’de olması bekleniyor.

Asıl hedef sezon sonunda 70 milyon euro kazanmak

Alman, Fransız ve İspanyolların takip ettiği Kerem, Roma; Newcastle ile Napoli’nin takibindeki Marcao; Inter’in izlediği Nelsson ile Fransızların radarındaki Muhammed, Campos’un aracılığıyla satılıp kulübe nefes aldırılacak.

Görev süresi boyunca kulübe hem oyuncu transferi hem de kadro planlaması konusunda destek verecek olan Luis Campos özellikle sarı kırmızılı takımın Avrupa vitrininde dikkat çeken 4 yıldızının satışında da başrolde olacak.

Maddi olarak rahatlama yaşanacak

Alman, Fransız ve İspanyol ekiplerinin izlediği Kerem Aktürkoğlu; Roma, Newcastle ile Napoli’nin radarındaki Marcao; Inter’in izlediği Victor Nelsson ile Fransız kulüplerinin ilgi alanındaki Mustafa Muhammed, Galatasaray’ın şu an en çok gelir beklediği oyuncular olarak öne çıkıyor. Bu satışlarla kulüp maddi olarak da nefes alacak.