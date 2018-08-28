Transfer döneminde sona yaklaşılıyor; işte Fenerbahçe'ye gelenler ve gidenler

Türkiye'de transfer döneminin son günlerine girilirken 4 büyük kulübün transfer harcamaları dikkat çekti. UEFA ile Finansal Fair-Play kapsamında anlaşmalar yapan Fenerbahçe, 15 milyon 900 bin Euro ile transfer döneminde 4 büyük kulüp arasında şu ana kadar en çok kar eden takım oldu.

Sarı lacivertli ekip, şu ana kadar kadrosuna kattığı 6 futbolcu için toplamda 9 milyon 700 bin Euro bonservis bedeli ödedi. Fenerbahçe'nin şu ana kadar en pahalı transferi İsviçre'nin Zürih takımından 2 milyon 800 bin Euro bedelle kadroya dahil edilen Michael Frey oldu. Sarı lacivertli ekip, Altınordu'dan transfer ettiği genç futbolcular Berke Özer ve Barış Alıcı için 4 milyon Euro bonservis bedeli öderken, Ferdi Kadıoğlu için 1 milyon 400 bin, Leicester City'den kiralık olarak kadroya katılan Slimani için ise 1 milyon 500 bin Euro para ödedi. Son olarak kadroya katılan Diego Reyes için ise bonservis bedeli ödenmedi.

Şu ana kadar devam eden transfer döneminde en çok bonservis geliri elde eden takım Fenerbahçe oldu. Sarı lacivertli kulüp, gönderdiği 4 futbolcu için toplamda 25 milyon 600 bin Euro gelir elde etti. Suudi Arabistan'ın Al-Ahli takımın transfer olan Josef de Souza için kulübün kasasına 12 milyon Euro girdi Yine Suudi Arabistan'ın Al-Nasr takımına transfer olan Brezilyalı Giuliano'dan 10 milyon 500 bin Euro, aynı ülkenin Al-Wahda takımına imza atan Fernandao'dan ise 2 milyon 550 bin Euro gelir elde etti. Kiralık olarak Serie A ekiplerinden Empoli'ye gönderilen Salih Uçan'dan ise kulübün kasasına 1 milyon Euro girdi.

Fenerbahçe'nin kasasından takıma dahil olan 6 oyuncu için 9 milyon 700 bin Euro çıkarken, sarı-lacivertli kulüp kiralık ve bonservisiyle takımdan ayrılan oyunculardan ise 25 milyon 600 bin Euro gelir elde etti. Fenerbahçe, böylece 15 milyon 900 bin Euro ile transfer döneminde 4 büyük kulüp arasında şu ana kadar en çok kar eden takım oldu.

Gelenler

Michael Frey: 2.8 milyon Euro

Berke Özer: 2.5 milyon Euro

Barış Alıcı: 1.5 milyon Euro

Ferdi Kadıoğlu: 1.4 milyon Euro

Islam Slimani: 1.5 milyon Euro (Kiralık)

Diego Reyes: Bedelsiz

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