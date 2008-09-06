T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Transeksüel lezbiyenler

İngiltere'de uzun yıllar başka kadınlarla evli kalan ve çocuk sahibi olan 2 erkek, 'kadın' olarak yaşamlarını bir arada sürdürüyor.

06 Eylül 2008 03:00

İngiltere'de uzun yıllar başka kadınlarla evli kalan ve çocuk sahibi olan 2 erkek, 'kadın' olarak yaşamlarını bir arada sürdürüyor.

Galler'deki Clwyd kasabasında yaşayan 62 yaşındaki Jenny-Ann (Paul) ve 65 yaşındaki Elen (Alan), hayatları boyunca hep yalnış vücutta dünyaya geldiklerini düşünmüş. Günün birinde kadın olmaya karar veren iki adam, cinsiyet değiştirme operasyonunu da, ilerleyen yaşlarının yaratacağı olası sağlık sorunları nedeniyle istememiş.

Bugün düzenli olarak östrojen (kadınlık hormonu) hapları kullanan, kadın elbiseleri giyen ve makyaj yapan çift, hayatlarından gayet memnun olduklarını söylüyor.

Yakın gelecekte ilişkilerini resmiyete dökmek istediklerini belirten çift, komşularının ve mahalle sakinlerinin de kendilerine son derece iyi davranığını vurguluyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24