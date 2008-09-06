Transeksüel lezbiyenler

İngiltere'de uzun yıllar başka kadınlarla evli kalan ve çocuk sahibi olan 2 erkek, 'kadın' olarak yaşamlarını bir arada sürdürüyor.



Galler'deki Clwyd kasabasında yaşayan 62 yaşındaki Jenny-Ann (Paul) ve 65 yaşındaki Elen (Alan), hayatları boyunca hep yalnış vücutta dünyaya geldiklerini düşünmüş. Günün birinde kadın olmaya karar veren iki adam, cinsiyet değiştirme operasyonunu da, ilerleyen yaşlarının yaratacağı olası sağlık sorunları nedeniyle istememiş.



Bugün düzenli olarak östrojen (kadınlık hormonu) hapları kullanan, kadın elbiseleri giyen ve makyaj yapan çift, hayatlarından gayet memnun olduklarını söylüyor.



Yakın gelecekte ilişkilerini resmiyete dökmek istediklerini belirten çift, komşularının ve mahalle sakinlerinin de kendilerine son derece iyi davranığını vurguluyor.