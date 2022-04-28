Transdinyester ve Ukrayna gerginliği: Savaş yayılıyor mu?
Transdinyester'deki gizemli patlamalar, Ukrayna savaşının Moldova'ya yayılmasıyla ilgili korkuyu artırdı
28 Nisan 2022 03:34
Moldova'daki Rusya destekli ayrılıkçı bölge Transdinyester'deki gizemli patlamalar, Ukrayna savaşının yayılmasıyla ilgili korkuları artırdı.
Yerel yetkililer saldırıların ajanlar tarafından yapıldığını söylerken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Rus özel kuvvetlerini suçladı.
Transdinyester'de bin 500 kadar askeri bulunan Rusya'dan bir yetkili, Moldova'daki Rusça konuşan nüfusun baskı altında yaşadığını ve endişeli olduklarını söyledi.
Ukrayna'nın işgalini haklı çıkarmak için de aynı sebep gösterilmişti.
Transdinyester yetkilileri, saldırıların son iki günde hedef aldığı yerleri şöyle açıkladı:
Ana şehir Tiraspol'de bulunan, devlet güvenlik güçlerinin genel müdürlüğü
Rusya haberlerinin yayınlandığı Sovyet dönemi radyo kuleleri
Tiraspol dışında konumlanan Parcani kasabasındaki askeri birlik
Patlamalardan kaynaklı bir ölüm ya da yaralanma bildirilmedi ancak terörizme karşı kırmızı alarm verildi. Bu, bağımsızlığını ilan etmesinin ve üzerine 1992 yılında yapılan kısa savaşın ardından Moldova'dan ayrılan Transdinyester'deki güvenlik önlemlerinin artırılması anlamına geliyor.
Transdinyester'in resmi bir yetkilisi Ukrayna'dan kimliği belirlenememiş üç ajanın bomba atarlarla güvenlik güçlerinin genel merkezine saldırdığını söyledi. İddia doğrulanamadı.
Kremlin durumu yakından takip ettiklerini ve bunun "endişe verici" olduğunu söyledi.
Zelenskiy ise bunun arkasında Rusya'nın olduğu konusunda net konuştu. "Amaç son derece açık: Bölgeyi istikrarsızlaştırmak, Moldova'yı tehdit etmek. Eğer Moldova Ukrayna'yı desteklerse, bazı adımların atılacağını gösterdiler" dedi.
"Ancak onların neler yapabileceğini anladık. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri buna hazır ve onlardan korkmuyor" sözlerini ekledi.
Savaş yayılıyor mu?
Transdinyester'daki patlama Moldova'daki istikrarı bozabilir ve Ukrayna savaşında yeni bir cephe açabilir. Ukrayna'nın kilit liman şehri Odessa, Transdinyester'ın hemen doğusunda yer alıyor.
Eğer Rusya Transdinyester'de güçlenirse batıdan Odessa'ya doğru hareket edebilir. Rusya'nın şehre doğudan uyguladığı baskı, Ukrayna kuvvetleri tarafından durdurulmuştu. Ancak Transdinyester'den gelen bir güç halihazırda gergin olan Ukrayna güçlerini bölebilir.
Dinyester Nehri ve Ukrayna sınırı arasındaki ayrılıkçı bölge Transdinyester, 1990 yılında Moldova'dan bağımsızlığını ilan etmekle birlikte uluslararası sahnede resmi olarak tanınmadı.
İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra Moskova, daha çok Rusça konuşanların yaşadığı Dinyester bölgesinde Moldova'nın selefi olan Moldova Sosyalist Cumhuriyeti'ni kurdu. Ülke Ukrayna'nın otonom bir parçasıydı ve 1918-1940 arasında Romanya'nın parçası olan Besarabya bölgesine komşuydu.
Ancak Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte Moldova milliyetçiliği yükselince ve Moldova ile Romanya'nın birleşmesi ihtimali ortaya çıkınca Dinyester bölgesinde dengeler bozuldu.
700 kadar kişinin öldürüldüğü Moldova ve Transdinyester arasındaki kısa süreli savaşın ardından 1992'de ateşkes imzalandı. Transdinyester'e Rusya askerleri konuşlandırıldı.
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