TransAtlantic Exploration Mediterranean International petrol işletme ruhsatı için başvurdu

İstanbul, 5 Nisan (DHA) - Avustralya merkezli TransAtlantic Exploration Mediterranean International, bir adet petrol işletme ruhsatı için başvuruda bulundu.

Resmi Gazete\'nin bugünkü sayısında yayımlanan Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM) açıklamasında şöylen denildi:

\"Trans Atlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltd.’nin Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu AR/TEM/5046 hak sıra no’lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen ham petrol ile ilgili olarak ARİ/TEM/K/M44-b2-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı almak için 13.03.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.\"