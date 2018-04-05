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Ekonomi

TransAtlantic Exploration Mediterranean International petrol işletme ruhsatı için başvurdu

İstanbul, 5 Nisan (DHA) - Avustralya merkezli TransAtlantic Exploration Mediterranean International, bir adet petrol işletme ruhsatı için başvuruda bulundu

05 Nisan 2018 11:16

İstanbul, 5 Nisan (DHA) - Avustralya merkezli TransAtlantic Exploration Mediterranean International, bir adet petrol işletme ruhsatı için başvuruda bulundu.
Resmi Gazete\'nin bugünkü sayısında yayımlanan Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (PİGM) açıklamasında şöylen denildi:
\"Trans Atlantic Exploration Mediterranean International Pty. Ltd.’nin Diyarbakır ilinde sahip bulunduğu AR/TEM/5046 hak sıra no’lu petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen ham petrol ile ilgili olarak ARİ/TEM/K/M44-b2-1 paftasında 1 adet petrol işletme ruhsatı almak için 13.03.2018 tarihli dilekçesiyle müracaat ettiği Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği’nin 14’üncü maddesinin birinci fıkrası gereğince ilan olunur.\"

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