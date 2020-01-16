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BBC Türkçe

Trans seks işçisi: Kendimi korumak için hissizleştim

16 Ocak 2020 21:45

Trans seks işçisi Nora, kendini cinsel, fiziksel ve ruhsal olarak nasıl koruduğunu "Kadınların savunma taktikleri" video serimizin dördüncü bölümünde anlatıyor.

Bu seride kadınların maruz kaldıkları olumsuz erkek davranışları ve düşünme biçimlerine karşı korunmak için geliştirip uyguladıkları günlük "savunma taktikleri"ni ele alıyoruz.

Mesleki olarak kendini kanıtlama çabasından kıyafet tercihine, sert bir mizaç korumaya çalışmaktan eve dönüşte kullanılan güzergaha, toplu taşımada sırt çantası çıkartmamaktan kapının önüne erkek ayakkabısı koymaya, özsavunma sporları öğrenmekten alyans takmaya, farklı hayatlar yaşayan kadınlar farklı taktikler geliştirdiklerini söylüyorlar.

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