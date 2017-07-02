Trans Onur Yürüyüşü basın açıklaması yapıldı

8. Trans Onur Haftası kapsamında İstanbul'da düzenlenmesi planlanan 8. Trans Onur Yürüyüşü basın açıklaması Harbiye'de okundu.

bianet’te yer alan habere göre, yürüyüşe katılmak için saat 16.00 itibarıyla Beyoğlu'nda toplanmaya başlayan hak savunucularu, basın açıklamasında 2 Temmuz 1993'te Sivas Madımak Otel'de öldürülenleri de andı.

Basın açıklamasına katılanlar Taksim'e doğru "Dönmeyiz biz bu yoldan dönmeyiz" sloganıyla yürüyüşe başladı.

Harbiye'de park halinde duran bir TOMA aktivistleri görünce U dönüşü yaparak peşlerinden geldi. Aktivistler bir sokağa girerken, TOMA da sokağın girişini kapattı.

Bölgeye polisler de geldi. Aktivistlerin bir kısmı Harbiye'de bir kısmı Taksim civarında.

Gözaltılar

Dolapdere'de 7 aktivist gözaltına alındı. Gözaltına alınan aktivistler şöyle:

Beniz Ertürk, Özgür Durmaz, Buse Kılıçkaya, Emre Aymelek, Şevval Kılıç, Umut Avcı, Ömer Erten.

Gözaltına alınan kişilerin serbest bırakıldığı öğrenildi

Gezi yine kapalı

Öğle saatlerinden itibaren Beyoğlu'nda birçok noktada çevik kuvvet polisleri yerleştirildi. Gezi Parkı'na yaya giriş-çıkışına kapatıldı.

Dün akşam geç saatte yazılı bir açıklama yapan İstanbul Valiliği, yürüyüşe "toplumun farklı kesimlerinden çok ciddi tepki"leri gerekçe göstererek 8. Trans Onur Yürüyüşü'ne "izin verilmeyeceğini" açıklamıştı.

Yollar trafiğe kapalı

Valilik talimatıyla bugün saat 12.00'den itibaren Beyoğlu'ndaki Zambak Sokak ve Meşelik Sokak, Atıf Yılmaz Caddesi - Sadri Alışık Sokak, Balo Sokak - Turnacıbaşı Caddesi, Yeni Çarşı Caddesi - Hamalbaşı Caddesi, Kumbaracı Yokuşu - Asmalı Mescit Caddesi, Taksim Tünel (Beyoğlu Belediyesi önünden) Şişhane Metro Kavşağı Taksim Tünel istikameti trafiğe kapatıldı.