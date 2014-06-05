Trans mahpuslar cezaevinde yaşadıklarını anlattı: Bize hiçbir şey vermiyorlar

Cezaevi İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği (CİSST) maddî açıdan “muhtaç” duruma düşürülen mahpuslarla ilgili görüş ve önerilerini kamuoyu ile paylaştı. Mahpusların durumunun “hayırseverlik” ile çözülemeyeceğini kaydeden CİSST; yapısal çözümler üretilmesi gerektiğini söyledi.

CİSST, öneri ve görüşlerin yanı sıra kaosGL.org’a mahpusların mektuplarını da iletti. Mahpusların kendi sorunlarını aktardıkları mektuplardan alıntılar şöyle:

Çalışamayan, evden para alamayan mahpusların durumu…

Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi’nden bir mahpus şunları anlattı: “Çarşaf, tuvalet eşyaları gibi temel şeyler son derece az. Çarşafların altı ayda bir değişmesi gerekiyor ama ben 27 ay boyunca aynı çarşafı kullandım. Ziyaretçisi olmayan Afrikalı mahpusların parası da olmuyor. HIV pozitif olan mahpusların bu durumlarından dolayı hapishanede çalışmalarına izin vermiyor ve banyo sabunu, çamaşır deterjanı ve daha bir sürü çok temel şey konusunda cezaevinin bu insanlara hiçbir yardımı olmuyor, şekeri dahi mahpuslar kendileri alıyorlar. Çalışamayan, para kazanamayan, evden para alamayan bir mahpusun durumunu varın siz düşünün ne kadar zor.”

‘Burada bize hiçbir şey vermiyorlar!’

Bakırköy Kadın Kapalı Hapishanesi’nden bir mahpus: “O iki bey gittikten sonra 50 liralık bir makbuz aldım. İçlerinden biri benim hesabıma yatırmış. Lütfen mümkünse benim için onlara teşekkür eder misin? Bu para sahiden çok işime yarayacak burada almam gereken çok şey var. Hastalanmadan önce örgü örüp tığ işi yaparak kışın bundan birazcık para kazanıyordum. En azından temizlik malzemesi filan alabiliyordum. Burada bize hiçbir şey vermiyorlar, ne içecek su ne sabun ne diş macunu, şeker vb, sadece bedava çay var. Bana kimseden para gelmiyor çünkü ailem yok ve elçilik yardımcı olmuyor. Ayrıca 3 kız için ayda 5’er liradan bizim koğuşun koridorunu temizliyordum ama şimdi temizlik ya da ağır işler yapmama izin verilmiyor. Lütfen beylere benim için teşekkür et, ağladım, çünkü burada çok fazla iyi insan yok.”

Trans mahpusların kıyafet sorunu

Bafra T Tipi Hapishanesi’nden bir mahpus: “Bizler için inanın giyim eşyası çok önemli. Koğuşta 7 kişiyiz, doğru dürüst hiç kimsenin durumu olmadığı gibi giyim eşyası konusunda da sorun yaşıyoruz. Bizlere göndereceğiniz eşyaların sıfır olması da önemli değil, çevrenizde bulunan trans bireylerin giymiş olduğu ve kullandığı ayakkabılar da olabilir. Çünkü eşya konusunda ve ayakkabı konusunda sıkıntılar yaşıyoruz.”

‘Aileniz yardım etmiyorsa biz niye edelim?’

Bafra T Tipi Hapishanesi’nden bir mahpus: “Dernekten başka hiç kimselerden yardım talebinde bulunamıyoruz. Çünkü ailelerimiz tarafından bile hor görülen ve dışlanmış trans bireyleriz. Fakat idare bile artık yardım etmiyor. Aileniz sizlere yardım etmiyorsa biz neden edelim diye söyleniyorlar. Aylardır biz trans bireyleri hiçbir konuda idareden de yardım beklemiyoruz. Koğuşta bu kadar eksiklerimiz olduğu halde talepte bulunmuyoruz. Karavana yemeği hariç kendimize kantinden maddi olarak durumumuz olmadığından hiçbir yiyecek ve içecek alamıyoruz. İnanın her şeye hasret kaldık.”

‘Çaresizliğimize el verin’

2 No’lu T Tipi Kapalı Cezaevi Kandıra/Kocaeli: “Değerli arkadaşlarım, ablalarım evinizde giymedikleriniz ne varsa yollayın. Çaresizim inanın. Ailem ile diyaloğum yok. Parasızım, çaresizim yardım edin lütfen (…) Şu an inanın iç çamaşırım dahi yok (…) Giyecek elbiselerim yok. Sadece iki tane yırtık tişörtüm ve pantolonum var (…) Lütfen sesimi duyun. Çaresizliğime elinizi verin.”