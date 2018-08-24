Trans kuaför: İnsanlar ön yargıyı bıraksın

Hasan DEMİRBAŞ- Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA\'da kuaför salonu açan Deniz Beray (36), insanların translara ön yargıyı bırakmasını istedi. Beray, işini ısrarla yaparak diğer translara örnek olmak istediğini söyledi.

Antalya\'da kuaförlük yapan Deniz Beray, 5 kardeşi ile Adana\'da doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra Adana\'da bir kadın kuaföründe işe başlayan Beray, erkek gibi hissetmediğinin farkına vardı. Uzun süre bu kimliğini gizleyen Beray, 14 yaşına geldiğinde durumunu annesine anlattı. Annesi de eşinin ve çevrenin olumsuz yaklaşacağını düşünerek Beray\'ın tercihini bir süre daha gizledi. Ancak Deniz Beray, daha fazla dayanamadı ve yaşadıklarını tüm aile bireyleriyle paylaştı. Durumu kabullenemeyen aile, Deniz Beray\'ı doktor doktor gezdirdi. Doktor raporlarında Deniz Beray\'ın kadınlık hormonlarının erkeklik hormonlarından daha fazla olduğu anlaşıldı.

Bir süre daha Adana\'da yaşayan Deniz Beray, 10 yıl önce kendisini daha özgür hissedebileceğini düşündüğü Antalya\'ya taşındı. Kuaförlük mesleğini sürdürmeye karar veren Beray, biriktirdiği parayla 4 yıl önce kendisine salon açtı. Bir yandan da seçtiği kimlik nedeniyle bir dizi ameliyat olan Deniz Beray, pembe kimliği almak için de mahkemeye başvurdu.

ANTALYA İLK TRANS KUAFÖRÜ

Antalya\'nın ilk trans kuaförü Deniz Beray, müşterilerine pozitif enerji dağıttığını söyledi. İlk zamanlar salona gelen kadınların çekindiğini belirten Beray, biraz sohbet ettikten sonra sanki kadınlarla yıllardır tanışıyor gibi arkadaşlık kurduğunu söyledi. Deniz Beray, \"Önce tatlı bir bakış oluyor. Sonra tanışıyor ve sohbet ediyoruz, ardından hiçbir sıkıntı yaşamıyorum\" dedi.

ÇİZGİMİ HİÇ BOZMADIM

Kimliğinden hiç vazgeçmediğini dile getiren Deniz Beray, yıllardır kuaförlük yaptığını, başka hiçbir meslek düşünmediğini aktardı. Geçirdiği ameliyatlardan sonra ailesinin kendisini daha fazla önemsediğini dile getiren Beray, şöyle devam etti:

\"Ailem geçmiş için \'keşke sesini duyabilseydik, keşke ön yargılı davranmasıydık\' diyor. Pişmanlıkları var. Ben çizgimi hiç bozmadım. Aileme hak veriyorum ama en çok kendime hak veriyorum, bunu yaşamak zorundayım. Ailem şimdi yanıma geliyor, ben de onları ziyarete gidebiliyorum. Yanlarına giderken başka bir kimliğe bürünmüyorum.\"

\'YEĞENLERİM ARTIK TEYZE DİYOR\'

Kız kardeşinin çocuklarının önceden kendisine dayı dediğini, ardından adıyla kendisine seslendiğini belirten Deniz Beray, \"Şimdi \'Teyze\' demeye başladılar. Bu da hoşuma gidiyor. Antalya\'ya geldiklerinde yanımdan ayırmıyorum\" dedi. İnsanların translara ön yargıyı bırakmasını isteyen Beray, işini ısrarla yaparak diğer translara örnek olmak istediğini kaydetti.

BAZILARI MERAK İÇİN GELİYOR

Müşterileri ile çok iyi ilişkiler geliştirdiğini anlatan Beray, \"Bakım için gelmeseler dahi pasta börek getirip sohbet etmeye gelenler var. Bazı müşteriler de merak için geliyor. \'Trans\' kuaför nasıl oluyor diye gelen çok fazla insan var. İnsanlara tuhaf geliyor. Sonradan kimlik değiştirmek önemli değil, önemli olan nasıl hissediyorsan öyle yaşayabilmek. Ben kimliği, kişiliğimi ve işimi insanlara sundum. Ön yargı ve baskılardan dolayı kendi işini yapamayan çok arkadaşım var. Fuhuş değil kendi işlerini yapsınlar istiyorum. Ön yargılar kırılınca belki mesleklerini yapabilirler\" diye konuştu.

MÜŞTERİLEDİ DENİZ\'İ ÇOK SEVİYOR

Beray\'ın müşterilerinden Esma Mete, cinsiyet kimliğini bu yönde olanlara çalışma ortamı verilebilmesi durumunda bu insanların çalışarak hayatlarını kazanmalarının önünün açılacağını söyledi. Mete, \"İnsanları ötekileştirmeden öğrenmemiz ve öğretmemiz lazım. Onların sıkıntısı ön yargılardan kaynaklanıyor. Deniz\'i çok sevdik ve bizden biri olarak görüyoruz. Deniz\'in bu şekilde para kazanmasından dolayı ona çok değer veriyoruz\" dedi

İŞLERİ ARTTI

Deniz Beray\'ın ortağı Nuray Korkmaz ise \"Deniz\'le çalışmak güzel ve keyifli. Neşeli ve işini iyi yapan biri. İlk etapta çekinmiştik ama şimdi zevkle çalışıyorum. İşlerimize de olumlu yansıdı. Müşteriler önce meraktan gelmeye başladı, sonra Deniz\'in işini görünce sürekli müşterilerimiz haline geldiler. Ön yargılar kırıldı, şimdi herkes severek geliyor\" dedi.



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