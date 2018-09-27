Trans kadının göğüs büyütme ameliyatını devlet karşılayacak

Yaklaşık 17 yıldır cezaevinde bulunan ve daha önce cinsiyet değiştirme ameliyatı olan trans mahkuma göğüs büyütme ameliyatı için izin çıktı. Şu anda Gebze Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan ve ismi açıklanmayan trans bireyin ameliyat masrafları Sağlık Bakanlığı tarafından karşılanacak.

İsmi açıklanmayan trans birey , kaldığı kadın cezaevinde diğer kadın tutuklular tarafından dışlandığını ifade ederek göğüs büyüme ameliyatı olmak için başvuru yaptı. Ruh sağlığının da bozulduğunu ifade eden trans bireyin başvurusunun ardından muayene süreci başlatıldı.

"Ruh sağlığı açısından gerekli"

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Adli Tıp Anabilim Dalı tarafından hazırlanan raporda söz konusu ameliyatın estetik amaçlı olmadığı, kişinin beden ve ruh sağlığı açısından bir gereklilik olduğu belirtildi.

Türkiye'de bir ilk

Habertürk'ten Caner Aktan'ın haberine göre, Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği'nden (CİSST) Hilal Başak Demirbaş, "Elimizdeki verilere bakacak olursak bu durum meme büyütme ameliyatının devlet tarafından karşılanacağı ilk örnek" dedi.

Demirbaş, bundan sonraki süreçte başka trans bireylerin de bu tür başvurular yapabileceğini söyledi. Trans bireyin ameliyat tarihi henüz belirlenmedi. Ameliyatın önümüzdeki süreçte yapılması bekleniyor.