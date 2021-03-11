Trans kadını silahla tehdit ederek cinsel saldırıda bulunan erkek serbest bırakıldı!

İstanbul Şişli’de Harun S. isimli erkek, 2 Mart Salı günü evine gittiği trans kadın Asel Oktay’ı silahla tehdit edip, cinsel saldırıda bulundu. Asel’in kendi evinden kaçarak polisi araması üzerine fail erkek gözaltına alındı. Gözaltına alınan Harun S., karakoldaki ifadesi ve savcılık sorgusunun ardından sevk edildiği İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından serbest bırakıldı.

'Nitelikli cinsel saldırı'yla suçlanan Harun S.’nin adli kontrol ve yurtdışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakılmasına karar verildiği öğrenildi. KaosGL.org’un haberinde fail erkek Harun S.’nin, polise, savcıya ve hakime verdiği beyanlarında birbiriyle çelişen savunmalar yaptığı belirtildi. Habere göre Harun S., Asel Oktay ile nasıl tanıştıklarına dair ifadelerinde her seferinde farklı bir şey söylerken silahın da kendisine ait olmadığını anlattı. Öte yandan Harun S.’nin üzerinde silah dışında bir bıçak ve 11 adet kurşun da çıktı.

Asel Oktay, bu kararın ardından yaşadıklarına ilişkin, "Serbest bırakılacağını tahmin ediyordum çünkü görüyoruz insanlar öldürülüyor, fiziksel olarak yaralanıyor, her şey yapılıyor yine de serbest bırakılıyor ama bu kadar hızlı olması beni biraz şaşırttı. Tedirginim çünkü dışarı çıktığımda sürekli arkama bakıyorum. Atlatamadım bu durumu. Risk altında olduğum için diken üstündeyim. Gündüzleri rahat geçiyor ama geceleri uyuyamıyorum. Kabuslar görüyorum" dedi.