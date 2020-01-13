Trans kadına gözaltında işkence iddiası

Devrimci Partili Kadınlar, 31 Aralık akşamı trans kimliği nedeniyle polisler tarafından Taksim'de gözaltına alınan ve götürüldüğü Beyoğlu Karakolu’nda işkence gördüğünün ileri süren parti üyeleri Yıldız İdil’in durumuna dikkati çekmek için basın açıklaması yaptı. İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi'nde düzenlenen toplantıda açıklama yapan Devrimci Partili Kadınlar üyesi Burcugül Çubuk, “Beyoğlu Karakolu, yılbaşı gecesi trans kadınları gözaltına alarak performans puan kotasını doldurmaktan başka bir hedefe sahip değildir" ifadelerini kullandı.

Açıklamanın yapıldığı salona, "Evde, işte, sokakta, karakolda translara yönelik şiddete son" pankartı asıldı.

Yılbaşı akşamı üyelerinin Taksim'de gözaltına alındığını belirten Çubuk, “Karakola götürüldüğünde ise birçok trans kadının gözaltına alınmış olduğunu gördü. Nezarethanedeki translar bunun rutin bir yılbaşı gecesi uygulaması olduğunu belirtmişti. Beyoğlu Karakolu, yılbaşı gecesi Genel Bilgi Taraması (GBT) uygulaması yaparak transları gözaltına almış ve buna güvenlik uygulaması demiştir. Gözaltı işlemi için hiçbir gerekçe sunulmamıştır” dedi.

"Kimliğinden dolayı darp edildi"

Gözaltına alınan arkadaşlarının, politik kimlikleri nedeniyle gözaltında alındıkları andan serbest bırakıldıkları ana kadar darp edildiklerini aktaran Çubuk, “Beyoğlu Karakolu, yılbaşı gecesi trans kadınları gözaltına alarak performans puan kotasını doldurmaktan başka bir hedefe sahip değildir. Aslen Kabahatler Kanunu’na göre suç olmayan trans kimliği, keyfi olarak ceza kesilme bahanesi yapılmaktadır. Birçok trans kadın, binlerce lirayı bulan 'sokakta yürürken' ya da 'evinde' kesilmiş cezalarla karşı karşıya bırakılmıştır. Ceza kesilmesine direnildiği noktada kolluk tarafından translara daha fazla şiddetle cevap veriliyor. Mahkemelere yapılan itirazlardan ise genellikle sonuç alınamıyor” diye belirtti.

"Translara şiddet politiktir"

Çubuk, erkek egemenliğinin bir yandan transların bütün iş olanaklarını kapatırken diğer yandan adım başı para cezaları ve şiddetle yaşamlarına yönelik sürekli saldırı gerçekleştirdiğini söyledi. Çubuk, “Hande Kader cinayeti henüz aydınlatılamamışken, Hande Buse Şeker'in katili bütün kanıtlara rağmen ceza almamışken, yargı mekanizması ve kolluk kuvvetleri translar için şiddet ve cezasızlık sarmalıyken, taciz-tecavüzcülere, katillere değil trans kadınlara ceza kesen anlayış bütün kadınların karşısındadır. Trans kadınlara yönelik şiddet politiktir. Erkek-devlet karşısında kadın dayanışması, birleşik kadın mücadelesi ile kazanacağız” diye konuştu.

Gözaltında işkence gördüğünün ileri süren Yıldız İdil ise polislerin sözlü hakaretlerine maruz kaldığını belirterek, “Gözaltındayken de kimliğimden dolayı sürekli darp edildim. İşte, sokakta, evde bizlere yönelik şiddet son bulana kadar mücadele edeceğiz” dedi.

"AKP döneminde şiddet arttı"

Daha sonra söz alan Devrimci Parti Merkezi Kadın Koordinasyon Üyesi Gamze Taşçı, AKP döneminde kadınlara yönelik şiddetin arttığına dikkat çekerek, dünya çapında gelişen kadın hareketlerini hatırlatarak, kadınlara yönelik şiddet sarmalından kurtulmanın yolunun mücadelenin büyütülmesinden geçtiğini söyledi.