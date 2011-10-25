Trans İnsan Hakları Savunucularına Hapis Cezası Verildi

T24 - Pembe Hayat Derneği üyesi 3 trans insan hakları savunucusunun yargılandığı dava bugün karara bağlandı. 3 trans insan hakları savunucusu hapis cezası aldı.



Pembe Hayat Derneği üyesi 3 trans insan hakları savunucusunun, 19 Haziran 2010 gecesi araçları içerisindeyken, Ankara Esat Karakolu’na bağlı polisler tarafından gözaltına alınması sonrası dernek üyelerine "Polise görev yaptırmamak için direnme", "hakaret" ve "kamu malına zarar verme" gibi iddialar ile açılan davanın son duruşması bugün Ankara Adliyesi 15. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.



"Kamu malına zarar verme"den beraat eden sanık Buse Kılıçkaya "polise görev yaptırmamak için direnme ve hakaret"ten 5 ay hapis cezası aldı. Derya Tunç "polise görev yaptırmamak için direnme ve hakaret"ten 6 ay, Naz Güdümlü "polise görev yaptırmamak için direnme ve hakaret"ten 1 yıl hapis cezası aldı. Derya Tunç ve Naz Güdümlü’nün cezaları 5 yıl ertelendi. Buse Kılıçkaya’nın cezası ertelenmedi. Karara itiraz süresi 7 gün olarak açıklandı.



Davayı, Kaos GL ve Pembe Hayat temsilcileri izledi.



Trans insan hakları savunucularının iddialarına göre kendilerine şiddet uygulayan polis memurları tarafından yapılan suç duyurusu, ilgili savcılık tarafından davaya dönüştürülmüş ve şiddete uğrayan trans insan hakları savunucuları hakkında 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talebi ile dava açılmıştı.



Bununla birlikte, keyfi gözaltı işlemini yapan görevli memurlar hakkında trans insan hakları savunucularının yaptıkları suç duyurusuna dair herhangi bir gelişme yaşanmadı.



17 Mayıs 2010’da Pembe Hayat Derneği üyesi 5 trans insan hakları savunucusu yine şiddet kullanılarak Esat Karakolu’na bağlı polisler tarafından gözaltına alınmış ve trans insan hakları savunucularına dava açılmıştı, bu olay uluslararası insan hakları örgütlerinin tepkisini çekmiş ve dava tek celse sürerek, trans insan hakları savunucuları beraat etmişlerdi.







