Trans erkek model, baba oldu

Trans erkek model ve insan hakları savunucusu Aydian Dowling’in bebeği dünyaya geldi.

Kaos GL'nin aktardığına göre, Dowling instagram hesabında bebeğinin dünyaya geldiğini duyurdu. 180 binden fazla takipçisi olan Aydian Dowling trans aktivizmini sosyal medya hesabında da sürdürüyor. 2012 yılında Jenilee ile evlen Dowling translar için güçlü, olumlu bir sembol.

Dowling hesabında paylaştığı çocuğunun fotoğrafına, “Seni daha önce sevdiğimden daha çok sevmeye söz veriyorum”, “Sana korkularımı ve zayıflığımı göstermeye söz veriyorum, böylece gerçek gücün neye benzediğini bilebilirsin” yazdı.