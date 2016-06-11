Trans erkek: Hapishane yönetimi hormon iğnesi vurmama izin vermedi!

“Türkiye Hapishaneler Enformasyon Ağı” projesi kapsamında yürütülen Hapiste LGBTİ bloğu, bir süre İzmir Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kalan trans erkek mahpus Ekrem Cıvıldak ile hapishanede trans olmayı konuştu. Cıvıldak, Eski mahpus Cıvıldak, trans olmanın hapishane hayatına ekstra mahkumluk kattığına dikkat çekerken hapishane yönetiminin hormon iğnesinin vurulmasına izin vermediğini söyledi.

Kaos GL’nin haberine göre, Cıvıldak’ın açıklamaları şöyle:

“Ben Evrem Cıvıldak, 31 yaşındayım orkestra grubum var ve garsonluk yapmaktayım. Cezaevinde çok uzun süredir yatmadım 7 ay bir süre yattım ama 7 sene gibi geldi diyebilirim… Kadın hapishanesinde trans biri olarak kalmak çok kötü. Her şeyden mahrumsunuz; kimse ile görüştürülmüyorsunuz, hiçbir etkinliğe çıkarılmıyorsunuz sadece çıkabildiğin yer havalandırma oda tek başına ve saatli çıkabiliyorsunuz. Normalde saatli değil akşama kadar serbest havalandırma ama biz trans olduğumuz için sınırlı çıkarılıyorsunuz.”

“Ayrımcılık oldu mu diye sorarsanız tabii ki oldu. Herkes özgürce saçını kestirirken ben kestiremiyordum herkes etkinliklere giderken konserlere falan ben gidemiyordum, çıkarmıyorlardı. Neymiş kadın mı erkek mi diye sormasınlarmış ne deriz falan. Tabii saçımı kestirmediler ben koğuşumda permatikle saçımı kestim tutanakla korkuttular ben de savcıyı istedim burada kadın kuaförü neden var diye…”

“Memurlardan yana hiç bir sıkıntım olmadı hepsi tarafından çok seviliyordum sağ olsunlar. LGBTİ olduğum için hangi haklardan yararlanıyordun diye bi soru gelmiş hiçbir haktan yararlandırmadılar ki hakkımız mı kaldı.”

“Hormon iğnemi vurdurmadılar”

“Hiç kimseyle görüşüp konuşmama tekli koğuşta kalmak televizyonsuz radyosuz en çok bu sıkıntılar var. Kantinde istediğimiz her şey yoktu tabii ki de her şey sınırlı… Hapishanede kaldım süre içinde bana hormon iğnemi vurdurmadılar. Tabii mazeretleri de cezamın az olmasıydı… Sevdiğim kız derneklerle sağ olsun iletişim halindeydi mektupta bana geldi ama ben cevap yazmaya korktum tutanak yazarlar diye cezamı uzatırlar diye. Kaldığım hapishanede cinsiyet geçiş süreci başlatan kimse yoktu… Ama isteyenler vardı izin verilmiyordu sanırım.”

“Yapılması planlanan LGBTİ hapishanesi için bizler açısından hepimiz açısından iyi olacaktır ayrımcılığa maruz kalmayacağız en azından. Allah kimseyi düşürmesin. Söylemek istediğim bir şey var ben yılmadım o farklı baktı bu farklı baktı aldırmadım. Kimse de mahpusluk benim başıma gelmez demesin düşmez kalkmaz bir Allah ama zor. Düşmanımın bile düşmesini istemem.”