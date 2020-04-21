Trans bireylerin çağrısına Seda Sayan'dan destek

Sosyal güvenceden yoksun, zor şartlarda yaşamlarını sürdürmeye devam eden trans bireylerin ayrım yapılmadan Koronavirüs desteklerinden yararlandırılması çağrısı yapıldı. Seda Sayan çağrıya Instagram hesabında yer verdi, Safiye Soyman da destekledi.

Koronavirüs salgını, milyonlarca kişinin yaşam şartlarını ağırlaştırırken, trans bireyler mevcut koşullardan çok daha fazla etkileniyor. Çağla Akalın adlı Instagram hesabından, trans bireylerin durumuna dikkat çekilerek, devlet kurumları, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarına duyarlılık çağrısı yapıldı.

Söz konusu açıklamayı, şarkıcı ve program sunucusu Seda Sayan da Instagram hesabından paylaşarak dayanışma gösterdi, Safiye Soyman da destek verdi.

Akalın, şu açıklamayı yaptı:

“Öteki ve Korona

Hiç bir sosyal güvencesi olmayan, hayatın her alanında yok sayılan trans bireyler maalesef korona olmak ile karşı karşıya.

Devlet yetkililerine sesleniyorum

Sokakta, apartta, pansiyonda fahiş fiyatlarla yaşamak sorunda kalan, gerek Türk gerekse mülteci trans kadınlar korona ile karşı karşıya.

Evleri olanlarda zor şartlar altında, bir çoğunun sosyal güvencesi bile yok.

E-devlet üzerinden başvuruları dikkate alınmalı.

Bulunduğu bölgenin belediyeleri konuya hassasiyet gösterip ayrımcılık yapmadan yardımda bulunmalı.

Zaman insanı, insan oğlunu yaşatma zamanı.

Seçmenin çoğunluğunu LGBT bireylerden alan muhalefet partiler sessizliğini LGBT bireylere karşı korumaktayken,

10 yıl çalışmasa yaşamasına yetecek serveti olan sanatçılar ile telekonferans yapıyor.

Dernekler, STK’lar ve kurumlar aldığınız fonlardan destek paketleri hazırlama gibi bir düşünceniz yok mu?

Nefret cinayetine kurban gitmekten korkan trans kadınlar şimdi korona tehlikesi ile karşı karşıya, Artık Görmenizin vakti gelmedi mi?

Devir insanı yaşatma devri.

Bugüne kadar yok saymalarınız görmezden gelmeleriniz yetmedi mi?

Acaba hangi duyarlı sanatçı ve fenomen destek verecek bu paylaşıma?”