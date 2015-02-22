Trans birey Ali B. cezaevinde cinsiyet değiştiren ilk mahkûm olacak

Cinayetten müebbet hapis alan ancak trans olduğu gerekçesiyle ne erkek ne de kadın koğuşuna konulabilen Ali B., değişen kanun ile cinsiyet geçiş ameliyatı olacak. 14 yıldır hücrede kalan Ali.B. ameliyatın ardından Buse adını alacak.

Emre Eser’in Vatan’da yer alan haberine göre, 38 yaşındaki Ali B., bundan tam 14 yıl önce işlediği cinayet yüzünden müebbet hapis cezası aldı. Ancak trans birey olduğu için ne erkeklerin kaldığı koğuşlara konulabildi ne de taşıdığı nüfus cüzdanı mavi olduğu için kadınlar hapishanesine gönderildi. Kaldığı 4 ayrı hapishanede de güvenlik yüzünden hücrede tutulan Ali B. geçtiğimiz yıl yapılan bir kanun değişikliği ile cinsiyet geçiş ameliyatı olacak. Ali B. kanunda trans bireylere ‘cezaevlerinde tutuklu bulunan bireylerin cinsiyet değiştirme ameliyatının masraflarını devlet karşılar’ hakkının tanınmasıyla birlikte Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu. İzmir F Tipi Kapalı İnfaz Kurumu’nda bulunan Ali B. gerekli prosedürleri tamamladı. İki hafta sonra cinsiyet geçiş ameliyatını olacak Ali B. ameliyattan ardından kadınlar hapishanesine nakledilecek.

7 yaşında yetim kaldı

Ameliyattan sonra Buse Buket ismini alacak olan Ali B. 7 yaşındayken annesi ve babasını bir trafik kazasında kaybetti. Bu nedenler kaldığı yetiştirme yurdunda cinsel yönelimi nedeniyle sıkıntılar yaşadı.19 yaşında yurttan ayrıldı. Bir arkadaşıyla birlikte yaşamaya başladı. Bu sırada askerlik kapısını çaldı. Sağlık muayenesinde ise ilk kez resmi olarak ‘trans birey’ olduğu kayıtlara geçti ve askerden muaf sayıldı.

Müebbet hapis cezası

2001 yılına gelindiğinde ise birlikte yaşadığı arkadaşı tarafından önce tecavüze uğradı sonra da kadın tüccarlarına satıldı. Bu nedenle arkadaşına bıçakla saldırdı ve onu öldürdü. Yargılaması tam 9 yıl sürdü. Verilen müebbet hapis cezası 2 kez Yargıtay tarafından usulden bozuldu. Bu süre zarfı içinde ise erkek mahkûmlarla birlikte kalmaması için hep hücrede tutuldu. 2010 yılında ise müebbet hapis cezası onandı. Bu süre de sırasıyla Aydın, Nazilli, Denizli, İzmir cezaevlerinde kaldı.

İzin çıktı

Buse Buket, devletin tanıdığı hak ile de geçtiğimiz yıl cinsiyet değiştirme ameliyatı için resmi prosedürlere başladı. Aylarca süren tıbbi denetim sonrasında 23 Aralık 2014 tarihinde Dokuz Eylül Üniversitesi’nin verdiği raporla doğuştan gelen hormon değerleri ve ruhen kadın oluşu kanıtlanarak ameliyat kararı alındı. Bu karardan sonra ameliyat hazırlıklarına başlandı ve vücudunun ameliyata hazır hale gelmesi için hormon tedavisi uygulandı.

Günde sadece 3 saat gökyüzüne bakabiliyorum

Ali B. arkadaşına yazdığı mektuplarda hayat hikayesini şöyle anlatıyor:

“7 yaşında ailem ile birlikte Aydın’da trafik kazası geçirdim. Bu kazada anne ve babam öldü. Kazanın ardından Aydın Yetiştirme Yurdu’na gönderildim. 19 yaşına kadar burada kaldım. Yetiştirme yurdundan ayrıldıktan sonra bir süre hayata tutunmaya çalıştım. En yakın arkadaşı tarafından kadın tüccarlarına satıldım. Daha sonra bu kişiyi bıçaklayarak öldürdüm. Cinayetin ardından müebbet hapis cezası aldım. Mahkemeler tam 9 yıl sürdü. Adalet yerini bulmadı. 23 yaşında cezaevine girdim. Burada çok başka bir dünya ile karşılaştım. Saçlarımı 3 numara kesip erkek kıyafetleri verdiler. Aydın, Nazilli ve Denizli cezaevlerinde yattıktan sonra 2011 yılında İzmir’e gönderildim. 2001’de girdiğim bu 11 metrekarelik bu hücrelerde 14 senedir yaşıyorum. Yargılamam yaklaşık 9 yıl sürdü. Trans birey olduğum ilk kez askere çağrıldığım zaman ortaya çıktı. Ama ben eskiden beri böyle olduğunu biliyordum ve hissediyordum. Ufak penceremden günde sadece 3 saat gökyüzüne bakabiliyorum. Bu hayatı sadece 4 sene yaşayabildim. Cezaevinde en çok kadın kıyafeti ve topuklu ayakkabı gibi eşyaları bulmakta zorlanıyorum.”

Silikonu devlet karşılamıyor

Ali B. 15 gün sonra ameliyat olacak. Tedavisinin tamamlanmasından sonra taburcu edilecek ve üzerinde Buse Buket B. yazan pembe kimliğine kavuşacak. Müebbet cezasının kalan 5 yılını ise kadın koğuşunda geçirecek. Ancak bir isteği daha var. Onu ise arkadaşına yazdığı mektupta dile getiriyor:

“Canım benim ameliyat esnasında protez silikon göğüs takılmasını çok istiyorum. Bu benim tek şansım. Ancak bunu devlet karşılamıyor. Bu işlemi daha sonra yaptırmak istersem özel isteğe gireceği için masraflarını ve ulaşım giderlerini ben karşılayacağım. Böylece 4 kat daha fazlasını ödemek zorundayım. Bu hücre hayatında o parayı nasıl bulabilirim. Senden isteğim bana bu konuda yardımcı olman. Bu gerçekleşirse ancak o zaman tam anlamıyla kadın olacağım. Buradan çıktığımda sana tüm borcumu ödeyeceğim.”

Türkiye’de A.B. gibi 60 trans mahkûm var

Kader Mahkumları Derneği Başkanı Necdet Yüksel trans bireyler için ayrı bir hapishane olmadığını belirterek şöyle konuştu: “Ülkemizde hapishane koşullarının yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Son örnekte gördüğümüz gibi hapishanelerde yaklaşık 60 trans birey var ancak bu kişiler uygun koğuş olmadığı için tek başlarına hücrelerde kalıyor. Tüm cezalarını 11 metrekarelik dört duvar arasında geçiriyorlar” dedi.