T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tramvayın çarptığı kadın yaralandı

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, tramvayın çarptığı Nurcihan Altaş (62) elinden hafif yaralandı

03 Mart 2018 21:11

Davut CAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Karşıyaka ilçesinde, tramvayın çarptığı Nurcihan Altaş (62) elinden hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan Altaş, tedavisinin ardından taburcu edildi.
Karşıyaka\'dan Çiğli yönüne giden tramvay, Bostanlı\'da, aracı fark etmediği belirtilen Nurcihan Altaş\'a çarptı. Yolcuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve AKS 110 ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Altaş, ambulansla Çiğli Bölge Eğitim Hastanesi\'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Altaş\'ın elinde çatlak olduğu ve tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Davut CANDHAKarşıyakaNurcihan AltaşHastaneyeAltaşBostanlıYolcularınAKSOlayBölge Eğitim HastanesiBuradaKazaylaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24