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Kültür-Sanat

Tramvayda müzik keyfi

İZMİR, (DHA) - İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezinde işletilmeye başlanan yeni tramvay hatlarında müzik dinletisi de sunuluyor

24 Mayıs 2018 13:59

İZMİR, (DHA) - İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından kent merkezinde işletilmeye başlanan yeni tramvay hatlarında müzik dinletisi de sunuluyor.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Pop Orkestrası\'ndan sanatçıların yer aldığı 2 ve 3 kişilik müzisyen grupları, tramvayda enstrümantal parçalar çalarak, yolculuğu keyifli hale getiriyor. İçinde notaların uçuştuğu tramvayda yolcular, önce şaşırıyor ardından ritim tutuyor. Yolcuların bir kısmı, müzisyenleri cep telefonlarının kameralarıyla kaydediyor ve sosyal medya hesaplarından paylaşıyor.

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