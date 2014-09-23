Tramvayda IŞİD tişörtüyle görüntülenen kişinin babası oğlunu emniyete getirdi

Kabataş-Bağcılar tramvay hattında IŞİD'i çağrıştıran sembollerin olduğu tişörtleriyle görüntülenenlerden birini babası emniyete getirdi. Baba A.E, ifadesinde oğlunun IŞİD'le bir bağlantısının olmadığını söylerken, oğlu F.E ise tişörtü öylesine giydiğini, IŞİD'le bağlantısı olmadığını öne sürdü.

Görüntüleri inceleyen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kişiyi bulmak için çalışma başlattı.

Çalışma sürerken görüntüdeki kişilerden birinin oğlu olduğunu söyleyen A.E, Emniyet'i aradı. Oğlu F.E ile birlikte Emniyet'e gelen A.E, ifadesinde, "Oğlumun IŞİD'le bir ilgisi yok" dedi.

F.E, Bostancı'da bir tamircide çalıştığını söyleyerek, "Görüntülerin çekildiği gün daha önceden tanıdığım arkadaşımla birlikte Bağcılar'da İslami giyim ürünleri satan mağazadan tişört aldık. Biz herhangi bir örgüte üye değiliz. IŞİD ile bir bağlantımız yok. IŞİD'çi değilim" dedi.

Polisin bu ifadenin ardından "Neden o tişörtü giydiniz?" sorusuna ise "Öylesine giydik" dedi.

A.E ve oğlu F.E, verdikleri ifadenin ardından Emniyet'ten ayrıldı. Polisin görüntülerdeki diğer kişiyi bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.