Tramvayda dans eden balerinleri, 'Çıplak insanlar var' diyerek polise şikâyet etmişler

Antalya Devlet Opera ve Balesi sanatçılarıyla baleyi halka tanıtmak için sokağa taşıyan yönetmen Müge Ayyıldız, gelen tepkiler üzerine büyük şaşkınlık yaşadı. Kendilerini gülümseyerek izleyen insanlar olduğu kadar şikayet edenlerinde olduğunu dile getiren Ayyıldız, "Polis geldi. 'Burada çıplak vatandaşlar olduğu ihbarını aldık. Galiba sizsiniz' dedi. Ne yaptığımızı anlatınca teşekkür edip, gülümseyerek gittiler" dedi.

​Eski gazeteci, fotoğraf sanatçısı ve yönetmen Müge Ayyıldız, Antalya Devlet Opera ve Balesinin 9 balerin ve baleti ile birlikte hem bale dansına dikkat çekmek hem de hiç bu dansı izlememiş insanları baleyle tanıştırmak için yaklaşık 3 yıl önce bir proje başlattı.

Proje kapsamında bale dansını sokağa taşıdığını söyleyen Ayyıldız, " 'Halka sanatı gösterecek neler yapabilirim?' diye düşündüm. Türkiye'de hiç opera ve bale izlememiş çok insan var. Hiç balerin ya da balet görmemiş insanlara baleyi anlatmak istedim. Kalabalık ortamlara sanatçıları götürerek fotoğraflar çektim" dedi.

"Genel anlamdaki tepki şaşkınlıktı"

Çekim sırasında halkın tepkilerinin enteresan olduğunu söyleyen Müge Ayyıldız, "Biz çekim yaparken yanımızdan gülümseyerek geçen de oldu, durup birkaç dakika izleyen de. Genel anlamdaki tepki ise şaşkınlıktı" diye konuştu.

"'Çıplak insanlar var' diye şikâyet edildik"

Tramvay istasyonlarındaki çekimleri yaparken ilginç bir de olay yaşadıklarını kaydeden Ayyıldız, "Birileri bizi şikayet etmiş. Polis geldi. 'Burada çıplak vatandaşlar olduğu ihbarını aldık. Galiba sizsiniz' dedi. Tabi orada ne yaptığımızı anlattım. İşleri gereği kimlik kontrolü yaptılar ve sonra da teşekkür edip gülümseyerek gittiler. Benim için unutulmaz bir anı oldu bu" dedi.

"Projenin devamını su altında çektik"

Aynı sanatçılarla projenin devamı olarak su altı çekimlerini yaptığını da anlatan Ayyıldız, zorlu bir çalışma olduğunu söyledi. Bröveli dalgıç olan ve aynı zamanda su altı fotoğrafçılığı da yapan Müge Ayyıldız, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sanatçı arkadaşlar da sıcak bakınca su altında da böyle bir çalışma yaptık. Bu çekimler sırasında sanatçıların kostüm değiştirmek ve bir şeyler içmek için kısa molaları oldu. Onlar çok zorlanmadı ama ben 5 saate yakın suyun içindeydim. Sürekli dalıp çıkıyordum. Çok güzel bir çalışma oldu."

Serginin geliri engelliler yararına kullanılacak

Ayyıldız, bu projeyi engelliler için hazırladığını ifade ederek, tamamladığında bir sergi açacağını söyledi. Serginin gelirinin tamamının engelliler yararına kullanılacağını kaydeden Ayyıldız, 3 yıl önce başladığı çalışmayı önümüzdeki aylarda bitirmeyi hedeflediğini sözlerine ekledi.