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Tramvaya maskesiz binen kişi, kendisini uyaran güvenlik görevlisi kadını darp etti

04 Haziran 2020 22:37

İzmit’te, tramvaya maskesiz binen E.F., kendisini uyaran güvenlik görevlisi kadını, saçından tutup boğazına sarılarak darp etti.

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