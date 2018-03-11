Tramvay vatmanı kazada öldü

İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı bünyesinde tramvay kullanan İsmail Günay (30), motosiklet kazasında yaşamını yitirdi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Gazanfer Bilge Bulvarı\'nda meydana geldi. Vatmanlık yapan İsmail Günay yönetimindeki plakası öğrenilemeyen motosiklet, kontrolden çıkıp, devrildi. Kaza anında başında kaskı da olmasına rağmen başını yere çarparak ağır yaralanan Günay, çağırılan ambulansla Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Günay, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

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