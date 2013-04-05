Tramvay seferlerine elektrik engeli

İstanbul’da tramvay hattında elekrik kesintisi nedeniyle seferler yapılamadı. Yolcular tramvaylardan inerek yürüyerek yollarına devam etti.



Tramvayın bağlı olduğu hatta elektriklerin kesilmesiyle tramvaylar çalışmadı. Kimi tramvaylar duraklarda beklerken, bazıları da duraklar arasında kaldı.

Vatman tarafından yapılan anonslarda elektriğin ne zaman geleceğinin bilinmemesinin belirtilmesi üzerine, yolcuların büyük kısmı tramvaylardan indi.

20 dakika yapılamayan seferler, elektriklerin gelmesiyle yeniden normale döndü.