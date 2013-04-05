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Yaşam

Tramvay seferlerine elektrik engeli

Bağcılar-Kabataş tramvay hattında elektrik kesintisi nedeniyle seferler aksadı

05 Nisan 2013 19:35

İstanbul’da tramvay hattında elekrik kesintisi nedeniyle  seferler yapılamadı. Yolcular tramvaylardan inerek yürüyerek yollarına devam etti.
 
Tramvayın bağlı olduğu hatta elektriklerin kesilmesiyle tramvaylar çalışmadı. Kimi tramvaylar duraklarda beklerken, bazıları da duraklar arasında kaldı.

Vatman tarafından yapılan anonslarda elektriğin ne zaman geleceğinin bilinmemesinin belirtilmesi üzerine, yolcuların büyük kısmı tramvaylardan indi.

20 dakika yapılamayan seferler, elektriklerin gelmesiyle yeniden normale döndü.

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