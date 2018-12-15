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TRAMVAY SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-İSTANBUL DHA Cevizlibağ'da kaza yapan tramvayların çekilmesinin ardından Kabataş-Bağcılar seferleri normale döndü

15 Aralık 2018 23:03

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ-İSTANBUL DHA
Cevizlibağ\'da kaza yapan tramvayların çekilmesinin ardından Kabataş-Bağcılar seferleri normale döndü.
Cevizlibağ cep parktan çıkış yapan yolcusuz tramvayın, enerji kaynaklı oluşan kısa devre nedeniyle arka vagonu kaymış ve paralelindeki farklı hatta seyir halindeki bir başka yolculu tramvay vagonuna çarpmıştı. Katener telinin kopmasına ve enerjinin kesilmesine sebep olan kaza nedeniyle ekipler çalışma başlattı. 4 saatlik çalışmanın ardından kazaya karışan vagonlar çekildi. Seferler normal seyrine döndü.

Görüntü Dökümü:
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-raylarda test yapımı
-kaza yapan trenin hareketi
-genel ve detaylar
 

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