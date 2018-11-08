TRAMVAY SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ 

Haber-Kamera: Alper KORKMAZ - İSTANBUL DHA

Aksaray\'da halk otobüsü tramvay hattına girerek katener telini kopardı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri Bağcılar - Fındıkzade ve Beyazıt-Kabataş arasında yapıldı. Yaklaşık 3 saatlik bir aksamanın ardından saat 10.40\'da tramvay seferleri normale döndü.

Kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Unkapanı\'ndan Aksaray istikametine seyir halinde olan bir halk otobüsü yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu öndeki taksiye çarptı. Otobüs daha sonra elektrik direğine çarparak tramvay yoluna girdi. Elektrik direği devrilirken, tramvaya enerji sağlayan katener telleri de koptu. Kaza sonucu tramvay seferleri aksadı.

\"BENİM TAKSİYE DE VURDU. DİREKLERİ DE HEP YIKTI\"

Otobüsün Taksim tarafından geldiğini belirten taksi sürücüsü, \"Onun araba kaydı. Süratliydi biraz da galiba. Gördüm onu. Ben yavaşladım. Duramadı. Bemim taksiye de vurdu. Direkleri de hep yıktı. Metro görmüş onu. o bile durdu yani\" dedi.

YOLCULAR YÜRÜMEK ZORUNDA KALDI

Metro İstanbul\'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, \"Halk otobüsünün katener teline zarar vermesiyle T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki seferler, Bağcılar-Yusufpaşa ve Beyazıt-Kabataş arasında yapılmaktadır\" ifadeleri kullanıldı. Yolcular kazanın olduğu bölgeye yakın diğer istasyonlara yönlendirilirken, bazı yolcular yürüyerek duraklara ulaşamaya çalıştı.

SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Halk otobüsü kaza yerinden çekilirken devrilen direğin ve zarar gören katener tellerinin onarılmasının ardından, yaklaşık 3 saatlik bir aksamanın ardından tramvay seferleri 10.40 itibarıyla normale döndü.

Görüntü Dökümü:

----------------------

-Olay yerinden görüntüler

-Otobüsün görüntüsü

-Yolda yürüyenler

-Kopan telin görüntüsü