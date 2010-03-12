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Yaşam

Tramvay öğrencilere çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

İstanbul Bağcılar-Zeytinburnu arasında sefer yapan tramvay, Merter'de öğrencilere çarptı.

12 Mart 2010 02:00

T24 - İstanbul'da tramvay 2'si kız 3 öğrenciye çarptı. Hastaneye kaldırılan öğrencilerden ikisi hayatını kaybederken diğer öğrencinin durumunun kritik olduğu belirtildi.

İstanbul Güngören'de tramvayın çarptığı 3 öğrenciden ikisi hayatını kaybederken, diğer öğrencinin durumu ciddiyetini koruyor.

Alınan bilgiye göre, Bağcılar-Zeytinburnu seferini yapan tramvay, Mehmet Akif durağı yakınlarında tramvay yolundan karşıya geçmeye çalışan 3 öğrenciye çarptı.

Yaralanan öğrencilerin, ambulanslarla Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Özel Hizmet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öğrencilerden ikisi hayatını kaybederken, diğer öğrencinin durumu ise ağır.

Konuyla ilgili ilk resmi açıklama İstanbul Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız'dan geldi.


Kavga ve panik iddiası

Yıldız, ''Öğrencilerin, tramvay durağı yakınındaki Kemal Hasoğlu Lisesi'nin çıkışında yaşanan kavga nedeniyle panikle tramvay yoluna girdikleri'' iddiasına ilişkin de Yıldız, kavga yaşandığıyla ilgili bir bilgi bulunmadığını, şu anda idari boyutta bir inceleme olmadığını, öğrencilerin sağlık durumuyla ilgilendiklerini söyledi.


Anne ve baba baygınlık geçirdi

Bu arada, tramvay kazasında yaralandıktan sonra hastanede hayatını kaybeden öğrencilerden birinin adının Denis Tekin olduğu öğrenildi. Öğretmenleri, Tekin'in, Çek Cumhuriyeti asıllı Türk vatandaşı olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Bakırköy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gelen ve Denis Tekin'in öldüğünü öğrenen annesi ile ablası baygınlık geçirdi. Öğrencinin acılı yakınlarına acil serviste müdahalede bulunuldu.



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