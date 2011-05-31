Tramvay kazasında şikâyetçi kalmadı!

T24

Tazminat hayır işine gidecek

Hürriyet'ten'nin haberine göre, Merter'de, geçen yıl mart ayında okul çıkışı tramvay altında kalarak ölen Kemal Hasoğlu Lisesi hazırlık sınıfı öğrencileri Deniz Tekin, Buket Bulut ve İrem Dinçsoy’un davasında, İstanbul Ulaşım A.Ş.’nin ailelere ödediği 50’şer bin dolar tazminat sonrası şikâyetçi kalmadı. Tekin ve Bulut’un ailelerinden sonra, İrem Dinçsoy’un ailesi de tazminatı kabul ederek, 5’inci duruşmada şikâyetinden vazgeçti.Bundan 8 yıl önce de erkek kardeşini trafik kazasında kaybetiğini söyleyen, İrem Dinçsoy’un babası Zafer Dinçsoy, şikayetinden vazgeçme nedenini şöyle açıkladı: “Kızımla aynı kaderi paylaşan kardeşimin davası 8 yıldır bitmedi. Kızımın davası da bu kadar sürerse dayanamam. Her duruşmada acım tazeleniyor. Bu nedenle Ulaşım A.Ş.’nin verdiği 140 bin liralık tazminatı alıp ölen kızımızın adına hayır işlerinde kullanmayı uygun bulduk. Bir de kızımızın adına hayrat yapılacak.”Kaza sonrası, tramvayı kullanan Ali Osman Erdoğan ile Ulaşım A.Ş.’de görevli Cengiz Yıldırım hakkında, “Taksirle birden fazla adam öldürmek” suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Dava Bakırköy 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam ederken, İstanbul Ulaşım A.Ş.’den ailelere ölümlü kaza sigortası kapsamında 50’şer bin dolar tazminat ödeneceği bildirildi. Tekin ile Bulut aileleri kazadan 4 ay sonra tazminatlarını aldılar, şikâyetlerinden vazgeçtiler. Diğer ailelerin davadan çekildikleri duruşmada, sorumluların cezalandırılmasını talep ederek “Makine mühendislerinden bilirkişi raporu talep edeceğiz” diyen İrem Dinçsoy’un babası Zafer Dinçsoy da, tazminatı 14 ay sonra kabul ederek cuma günkü duruşmada davadan çekildi. Duruşma, dosyanın bilirkişi heyetine gönderilmesi kararıyla ertelendi.