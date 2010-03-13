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Yaşam

Tramvay kazasında ölen Denis uğurlandı

İstanbul'da tramvay çarpması sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Denis Tekin'in Hatay'da toprağa verildi.

13 Mart 2010 02:00

T24 - İstanbul'da önceki gün tramvay çarpması sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Denis Tekin'in cenazesi Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprağa verildi. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan ve yoğun bakımda tutulan Buket Bulut'un da yaşam mücadelesi verdiği bildirildi.

İstanbul'da öğrenim gördüğü Bahçelievler Kemal Hasoğlu Lisesinden çıkışında tramvayın çarpması sonucu hayatını kaybeden Denis Tekin'in cenazesi, İstanbul'dan Hatay'ın Dörtyol ilçesi Özerli Çay Mahallesindeki baba evine getirildi. Tekin'in cenazesi, Özerli Mahallesi Camisi'nde kılınan namazın ardından Özerli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Denis Tekin'in annesi Gülcan Tekin ve diğer yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.

Bu arada, İspanya'da lokanta işletmeciliği yapan baba Fadıl Tekin ise cenaze törenine katılamadı.

Amca Volkan Tekin, kazada ihmal olduğunu diğer ailelerle de konuşarak dava açmayı düşündüklerini söyledi.

Buket Bulut yaşam mücadelesinde

Kazanın ardından ağır yaralanan ve Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakımında tutulan Buket Bulut'un yaşam mücadelesi verdiği belirtilirken Bulut'un dayısı İsmail Engin, “Kalbi biri olay yerinde diğeri hastanede olmak üzere iki kez durmuş. Ambulansta ve hastanede müdahale edilmiş. Ancak şu anda tansiyon düşük. 5-6 arası gözüküyor. Halen yoğun bakımda. Tansiyonu düzelirse doktorlar müdahale edecek. Dualarımız onunla” dedi.

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