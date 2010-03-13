Tramvay kazasında ölen Denis uğurlandı

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Buket Bulut yaşam mücadelesinde

İstanbul'da öğrenim gördüğü Bahçelievler Kemal Hasoğlu Lisesinden çıkışında tramvayın çarpması sonucu hayatını kaybeden Denis Tekin'in cenazesi, İstanbul'dan Hatay'ın Dörtyol ilçesi Özerli Çay Mahallesindeki baba evine getirildi. Tekin'in cenazesi, Özerli Mahallesi Camisi'nde kılınan namazın ardından Özerli Mezarlığı'nda toprağa verildi.Cenaze törenine Denis Tekin'in annesi Gülcan Tekin ve diğer yakınlarının yanı sıra vatandaşlar katıldı.Bu arada, İspanya'da lokanta işletmeciliği yapan baba Fadıl Tekin ise cenaze törenine katılamadı.Amca Volkan Tekin, kazada ihmal olduğunu diğer ailelerle de konuşarak dava açmayı düşündüklerini söyledi.Kazanın ardından ağır yaralanan ve Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yoğun bakımında tutulan Buket Bulut'un yaşam mücadelesi verdiği belirtilirken Bulut'un dayısı İsmail Engin, “Kalbi biri olay yerinde diğeri hastanede olmak üzere iki kez durmuş. Ambulansta ve hastanede müdahale edilmiş. Ancak şu anda tansiyon düşük. 5-6 arası gözüküyor. Halen yoğun bakımda. Tansiyonu düzelirse doktorlar müdahale edecek. Dualarımız onunla” dedi.