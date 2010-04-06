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Yaşam

Tramvay kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

06 Nisan 2010 03:00

T24- İstanbul Edirnekapı'da tramvay altında kalan bir kişi hayatını kaybetti. 


Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, 50 yaşlarındaki Hacı Emin Sadıklı, Edirnekapı-Sultançiftliği arasında çalışan tramvay hattının Demirkapı-Topçular istasyonu arasında bulunan Topçular Tüneli çıkışında yolun karşısına geçmek istedi.


Sadıklı, bu sırada üzerine doğru gelen kamyondan kaçmak amacıyla girdiği tramvay yolunda tramvayın altında kalarak yaşamını yitirdi.


Kazada, Sadıklı'nın sağ bacağının da koptuğu belirlendi.


Tramvayın altından çıkarılan Sadıklı'nın cesedi, ambulansa konularak otopsi yapılmak üzere götürüldü.

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