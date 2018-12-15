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TRAMVAY KAZASI SONRASI EK SEFER OTOBÜSÜ ARIZALANDI

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK-İSTANBUL DHA Cevizlibağ'daki Tramvay kazası nedeniyle ek sefer yapan İEET otobüsü Çapa durağında arızalandı, Millet Caddesi'nde trafik yoğunluğu yaşandı

15 Aralık 2018 21:54

Haber - Kamera: Gökhan ÇELİK-İSTANBUL DHA

Cevizlibağ\'daki Tramvay kazası nedeniyle ek sefer yapan İEET otobüsü Çapa durağında arızalandı, Millet Caddesi\'nde trafik yoğunluğu yaşandı. Tramvay kazası sonrasında hattaki yolcuları almaya gelen İETT otobüsü, tramvaydan inen kalabalığın binmeye çalıştığı sırada arızalandı. Arıza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşandı. Arızalı otobüsün çekilmesinin ardından trafik normal seyrine döndü.

 

Görüntü Dökümü:

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-Arızalanan otobüs

-Yolculardan görüntü

-Detaylar

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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