-TRAMVAY İLE GEÇMİŞE YOLCULUK BAŞLIYOR BURSA (A.A) - 04.01.2011 - Bursa'da, çevre düzenlemesi ve raylı sistem ile birlikte toplam 10 milyon liraya mal olması beklenen Nostaljik Tramvay, nisan ayından itibaren yolcularına tarih içinde gezinti yaptırmaya başlayacak. Rayları Polonya'dan getirtilen Türkiye'nin üçüncü nostaljik tramvayı, tarihi Hanlar Bölgesi'nden geçen Cumhuriyet Caddesi'nde hizmet verecek. Alınan bilgiye göre, Devlet Bakanı Faruk Çelik'in katılımıyla 2 Aralık Pazar günü temeli atılan Nostaljik Tramvay Hattı Projesi, trafiğe kapatılacak Cumhuriyet Caddesi'nde hayata geçirilecek. Yaklaşık 1,2 kilometrelik hat üzerinde çalışacak Alman üretimi 1952 model 3 adet nostaljik tramvay, en son İstanbul'da Kadıköy–Moda hattında çalıştı. Tramvaylar Büyükşehir Belediyesinin tesislerinde bakım ve onarımdan geçirilirken, projenin bitimi olan nisan ayına kadar hazır hale getirilecek. Tarihi Bursa Kapalı Çarşısı'na renk getirecek, bölgeyi 24 saat canlı tutacak projenin raylı sistemin yapılması ve çevre düzenlemesiyle birlikte yaklaşık 10 milyon liraya mal olacağı tahmin ediliyor. Raylı sistem kadar Cumhuriyet Caddesi'nde yapılacak düzenleme büyük önem taşıyor. Cadde üzerindeki bütün cepheler tarihi mirasa ve geleneksel mimariye uygun olarak yenilecek. Proje hayata geçtiğinde tramvaylara binenler 1,2 kilometrelik yolda adeta tarih içinde yolculuk yapacak. Gökdere Meydancık Köprüsü'nden başlayarak Cumhuriyet Caddesi'ni takiben Tarihi Hanlar Bölgesi'nin ortasından geçerek Zafer Plaza'ya kadar ulaşacak nostaljik tramvay hattıyla ilgili bilgi veren Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, proje ile bölgenin cazibe merkezine dönüşeceğini söyledi. Osmanlı'nın ilk çarşısı olan Bursa Kapalı Çarşısı'na ayrı bir canlılık getirecek projeyi çok önemsediklerini dile getiren Altepe, şunları kaydetti: ''Bölgedeki tüm anıtsal yapılar, sokakların düzenlenmesi, sivil mimarlık örneği eserlerle ilgili dünyaca ünlü mimarlarla çalışıyoruz. Tüm bu bölgelerin örnek bir proje olması için çalışıyoruz. Caddedeki tüm binalar elden geçirilecek ve onarılacak. Cepheleri dokuya uygun olarak sağlıklaştırılacak. Nostaljik tramvayın da katılımıyla bu bölge gece gündüz yaşayan bir merkez olacak. Yeme, içme, konuklama ve alışveriş mekanlarıyla yaşayan bir cazibe merkezi haline gelecek. Bu projeden ile bölge esnafı da faydalanacak. Bursa ekonomisi ve Türkiye ekonomisine de katkı sağlayacak. Bölgenin kısa zamanda UNESCO'nun dünya mirası listesine girmesini de sağlayacağız.'' -SAMSUN VE UŞAK SIRADA- Nostaljik Tramvay Projesi'nde raylı sistem bölümünü yürüten firmanın yetkilisi Cengiz Atalar ise nisan ayında tamamlanacak projenin raylarını Polonya'da dünyaca ünlü bir çelik firmasından aldıklarını belirtti. İstanbul'dan sonra Türkiye'nin üçüncü nostaljik tramvayına olanak sağlayacak projenin benzerinin Uşak'ta da hayata geçirileceğini hatırlatan Atalar, ''Samsun'da da proje çalışmaları yapılıyor. Nostaljik tramvaylar yakında birçok ilin tarihi sokaklarında görülebilecek. Bu projenin kent kimliğine önemli katkı sağlayacağını düşünüyoruz'' dedi.