Tramvay hattında namaz kılan adam: Artık daha dikkatli olacağım

İzmir'de tramvay hattında namaz kılan Göksel Duran, kendisini fark edip duran tramvay sürücüsüne ve yolcularına teşekkür etti. Olaydan sonra ikinci bir tehlike atlattığını dile getiren Duran, "Artık daha dikkatli olacağım" dedi.

İzmir'de iftar saatinde Karşıyaka tramvay hattında namaz kıldığı anlara ilişkin videoyla tanınan Göksel Duran, namaz süresince kendisini bekleyen sürücü ve yolculara teşekkür ederek artık daha dikkatli olacağını söyledi.

Boğaziçi semtindeki evinde basına konuşan Göksel Duran, güvenlik kameralarınca kaydedilen ve sosyal medyada görüntüleri paylaşılan olaya ilişkin açıklamada bulundu. Pazar yerinde tezgah açan annesinin mallarını aracına yükleyip yola çıktığını söyleyen Duran, iftar yapmadan araba sürdüğünü belirtti.

“Sürücüye göz kırpması yaptım, yolcularla bekledi”

Orucunu açamadığı için üzülmediğini ama namazını kazaya bırakmak istemediğini anlatan Duran, şunları söyledi: "Tramvayın oradan geçeceğini hiç düşünmedim. Her yer mescittir. Tramvayın geldiğini gördüm. Sürücüye güzel bir göz kırpması yaptım. İçindeki yolcularla bekledi. Orada namaz kılmam artık. Sürücüden de yolculardan da hepsinden özür dilerim."

​Yolcu ve sürücüye teşekkürlerini ileten Duran, "Bir daha hatta namaz kılmam ama tabii namazımı kazaya bırakacağıma trenin ortasında da yaparım." diye konuştu. Göksel Duran namazını hızlıca kılıp tramvay hattından ayrıldığını dile getirerek, amacının gösteriş yapmak olmadığını belirtti.

“Maddi sorunlarım var, kafam dalgın”

Olaydan sonra ikinci bir tehlike atlattığını dile getiren Duran, "Arabayla benzinliğin direğine vurdum. Tehlikeli bir durum oldu. Kafam dağınıktı. Ertesi gün de trafik kazası geçirdim, araba camının parçaları yüzüme geldi. Artık daha dikkatli olacağım" diye konuştu.

Maddi sorunları bulunduğunu dile getiren Göksel Duran, kafasının dalgın olduğunu da sözlerine ekledi.

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde Alaybey'den Mavişehir yönüne seyreden tramvayın vatmanı Aysu Tuna, Göksel Duran'ın hatta namaz kıldığını fark edince tramvayı durdurmuş, yolcularla vatandaşın namazını tamamlamasını beklemişti.

Güvenlik kamerası ve cep telefonuyla kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşılmıştı.