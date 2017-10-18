Tramvay hattı çalışmasına tepki gösteren esnaf yol kapattı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA\'da Kent Meydanı ile Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali arasında raylı ulaşımı sağlayacak T-2 tramvay hattının inşaatı sırasında, dükkanlarının önünün kapanmasından yakınan esnaf, tepki amacıyla yol kapattı.

Bursa\'nın merkez Osmangazi İlçesi\'nde Kent Meydanı ile terminal arasında raylı ulaşımı sağlayacak T-2 tramvay hattı çalışması nedeniyle Yalova Yolu\'ndan Kent Meydanı yönü ve işletmelerin bulunduğu yan yol trafiğe kapatıldı. Bu nedenle siftah yapamadıklarını belirten dükkan sahibi yaklaşık 50 kişi, önce otomobilleriyle iş makinelerinin önünü keserek, çalışmayı durdurdu. Ardından Yalova Yolu\'na inerek, yolu trafiğe kapattı.

Mobeseden yolun kapandığını gören Bursa polisi, bölgeye çok sayıda ekip gönderdi. Olay yerine gelen ekipler, dükkan sahipleriyle konuşarak, yolu yeniden trafiğe açtı. Çalışma sebebiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi\'ne tepki gösteren bir dükkan sahibi, \'\'Dükkanlarımızın önü kapandı. Müşteri gelmiyor. Kiramızı ödeyemiyoruz, çalışanlarımızın parasını veremiyoruz. Çok mağduruz. Siftah bile yapamıyoruz\'\' dedi. Polis ekiplerinin ikna etmesi üzerine eylemlerine son veren dükkan sahipleri, işlerinin başına döndü.

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