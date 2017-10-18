T24 LogoT24 Logo
Gündem

Tramvay hattı çalışmasına tepki gösteren esnaf yol kapattı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA'da Kent Meydanı ile Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali arasında raylı ulaşımı sağlayacak T-2 tramvay hattının inşaatı sırasında, dükkanlarının önünün kapanmasından yakınan esnaf, tepki amacıyla yol kapattı

18 Ekim 2017 19:07

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA) - BURSA\'da Kent Meydanı ile Bursa Şehirlerarası Otobüs Terminali arasında raylı ulaşımı sağlayacak T-2 tramvay hattının inşaatı sırasında, dükkanlarının önünün kapanmasından yakınan esnaf, tepki amacıyla yol kapattı. 
Bursa\'nın merkez Osmangazi İlçesi\'nde Kent Meydanı ile terminal arasında raylı ulaşımı sağlayacak T-2 tramvay hattı çalışması nedeniyle Yalova Yolu\'ndan Kent Meydanı yönü ve işletmelerin bulunduğu yan yol trafiğe kapatıldı. Bu nedenle siftah yapamadıklarını belirten dükkan sahibi yaklaşık 50 kişi, önce otomobilleriyle iş makinelerinin önünü keserek, çalışmayı durdurdu. Ardından Yalova Yolu\'na inerek, yolu trafiğe kapattı.
Mobeseden yolun kapandığını gören Bursa polisi, bölgeye çok sayıda ekip gönderdi. Olay yerine gelen ekipler, dükkan sahipleriyle konuşarak, yolu yeniden trafiğe açtı. Çalışma sebebiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi\'ne tepki gösteren bir dükkan sahibi, \'\'Dükkanlarımızın önü kapandı. Müşteri gelmiyor. Kiramızı ödeyemiyoruz, çalışanlarımızın parasını veremiyoruz. Çok mağduruz. Siftah bile yapamıyoruz\'\' dedi. Polis ekiplerinin ikna etmesi üzerine eylemlerine son veren dükkan sahipleri, işlerinin başına döndü. 

FOTOĞRAFLI

 

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BerktuğDHABURSA Kent MeydanıBursaOtobüs TerminaliT2 tramvayOsmangaziMeydanıYolu MeydanıBuArdından Yalova YoluMobesedenOlayBursa Büyükşehir BelediyesiMüşteriKiramızıSiftahPolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24