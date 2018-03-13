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Yaşam

Tramvay aynı bölgede yine raydan çıktı

Metro İstanbul, Fetihkapı-Şehitlik İstasyonları arasında ring seferinin yapılacağını duyurdu

13 Mart 2018 22:28

Topkapı- Habipler tramvay hattında seferini yapan tramvay, Topkapı İstasyonunda raydan çıktı.Kısa süreli olarak seferler durduruldu. Olay yerine Metro istasyonun teknik ekipleri sevk edildi. Acil müdahale aracıyla raydan çıkan tramvaya müdahale edildi. Vatandaşlar raydan çıkan tramvaydan inerek istasyona yürüdü.

Teknik arıza sırasında tramvayda bulunan bir yolcu, “Evimize gidemiyoruz problem yaşıyoruz. Uydurmaca bir şey yaparlarsa olacağı bu, herkes yollarda perişan, İstanbul'un zaten büyük sorunu trafik" dedi.

Metro istasyon ekiplerinin çalışması sürüyor.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T4 Topkapı- Mescid-i Selam Tramvay Hattı Topkapı İstasyonu makas bölgesinde bir araçta deray olmuştur. Fetihkapı- Şehitlik İstasyonları arasında ring seferi yapılacaktır." denildi. (DHA)

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