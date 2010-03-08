Trakya'ya kış geri geldi

T24 - Trakya genelinde kar yağışı etkili oluyor. Tekirdağ'ın Malkara ve Hayrabolu ilçesi ile Edirne'de sabaha karşı etkili olan kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor.



Edirne:

Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına giren Edirne'de, sabaha karşı başlayan ve aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü.



Kar yağışı Bulgaristan'a geçişi sağlayan Lalapaşa ilçesindeki Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunda da etkili oldu. Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu sınır yolunda karayolları ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.



Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 2 derece olduğu kentte, kar yağışının gün boyu aralıklarla devam edeceğini, yarın ise karla karışık yağmur beklendiğini bildirdi.



Tekirdağ:

Malkara ilçe merkezinde kar kalınlığı yer yer 8-10 santimetreye ulaştı. Yüksek kesimlerdeki köylerde ise kar kalınlığının 15 santimetre olarak ölçüldüğü belirtildi.



Malkara Belediyesi ekipleri, ilçe merkezindeki yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmasına başladı. Hayrabolu ilçesinde ise kar yağışının ardından ekipler çalışmalara başladı. Yetkililer, kar yağışı dolayısıyla şu anda bir olumsuzluğun yaşanmadığını bildirdi.



Gece etkili olan şiddetli poyraz ve yağmur Marmara Denizi'nde ulaşımını olumsuz etkiledi. Boğazlardan geçmek üzere Marmara Denizi'nde seyreden 34 yerli ve yabancı bandıralı şilep ve tanker saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreye ulaşan poyraz nedeniyle yollarına devam edemeyerek rotalarını Şarköy sahillerine çevirdi.



Gemilerde bulunan personel de şiddetli poyraz ve yer yer 2,5 metreyi aşan dalgalar nedeniyle karaya çıkamayarak geceyi gemilerinde geçirdi.



Şiddetli poyrazın sabah saatlerinde etkisini azaltmasının ardından 25 yerli ve yabancı bandıralı şilep ve tanker 08.40 sıralarında Şarköy'den demir alarak boğazlardan geçmek üzere rotalarına göre hareket etti. 9 gemi ise hava koşullarının daha da iyileşmesi için Şarköy'de demirli bekliyor.



Öte yandan şiddetli fırtına ve yağmur Şarköylü balıkçıları da etkiledi. Meteorolojinin uyarılarını dikkate alan bazı balıkçılar denize açılmazken, Marmara Denizi'nde balıkta olan tekneler ise Şarköy, Mürefte ve Hoşköy balıkçı barınaklarına sığındı.



Kastamonu:

Kastamonu kent merkezinde kar kalınlığı 5 santime ulaştı. Kastamonu'yu Ankara ve İstanbul'a bağlayan yollarda sürücüler, yağış nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Ilgaz Geçidi'nde geçişler kontrollü olarak sağlanırken, yetkililer İstanbul yönüne giden sürücülerin Kanlı Göl çevresinde daha dikkatli olması gerekiyor. Diğer taraftan, Ilgaz Dağı Kayak Tesisleri'nde etkili olan kar yağışı tatilcileri ve işletmecileri sevindirdi.







